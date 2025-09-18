Σε απεργιακό κλοιό η Γαλλία - «Βγήκαν» στους δρόμους του Παρισιού ακόμη και... γκιλοτίνες

Μια εικόνα που παρέπεμπε στις μαύρες εποχές της Γαλλίας αντίκρισαν οι πολίτες του Παρισιού την Πέμπτη 18/09 κατά τη διάρκεια των μαζικών διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά της κυβέρνησης Λεκορνί.

Νεαροί διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους σπρώχνοντας κυριολεκτικά μια γκιλοτίνα τραβώντας το βλέμμα αρκετών που βρέθηκαν στο σημείο.

Ικανοποιημένες δηλώνουν ηγεσίες των βασικών συνδικαλιστικών οργανώσεων της Γαλλίας από τη συμμετοχή των εργαζομένων στις απεργιακές κινητοποιήσεις και στις διαδηλώσεις.

Σύμφωνα με το γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών υπολογίζεται πως 500.000 διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους σε όλη τη Γαλλία (1 εκατομμύριο σύμφωνα με την CGT) ενώ είχαν προγραμματιστεί 250 συγκεντρώσεις. Το αρχηγείο της αστυνομίας του Παρισιού ανέφερε ότι «η πορεία εξελίσσεται ομαλά».

Σημαντικές ήταν οι επιπτώσεις από τις απεργιακές κινητοποιήσεις στον τομέα των μεταφορών, κυρίως στο Παρίσι, όχι όμως και στις αεροπορικές μεταφορές στο βαθμό που οι περισσότερες πτήσεις πραγματοποιήθηκαν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Κλειστά έμειναν πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα, φαρμακεία, θέατρα κ.ά.

Μεμονωμένα επεισόδια

Ωστόσο, σημειώθηκαν μεμονωμένα επεισόδια, μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας. Οι διαδηλωτές έβαλαν στο στόχαστρο τον Εμανουέλ Μακρόν και τον νέο πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί και ζητούν να καταργηθούν οι επικείμενες περικοπές στον προϋπολογισμό.

Οι διαδηλωτές ζητούν αυξημένες δαπάνες, υψηλότερους φόρους στους πλούσιους και ακύρωση των αλλαγών στο συνταξιοδοτικό σύστημα. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης εκτιμούν ότι οι συμμετέχοντες ανήλθαν σε έως και 800.000. Στο Παρίσι, σχεδόν οι μισοί από τους εκπαιδευτικούς δημοτικών σχολείων απεργούσαν.

Ο αριθμός των διαδηλωτών που συνελήφθησαν έχει αυξηθεί σε 114, αναφέρει η Le Figaro, σε άρθρο της. «Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας στις 3:00 μ.μ. (τοπική ώρα), ο αριθμός των διαδηλωτών σε όλη τη χώρα, εξαιρουμένου του Παρισιού, ήταν περίπου 264.000. Πραγματοποιήθηκαν 427 εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων 299 στην περιοχή της Εθνικής Αστυνομίας», γράφει το δημοσίευμα.