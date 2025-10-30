Νέα κινηματογραφική ληστεία στη Γαλλία: Με στολές αστυνομικών «άνοιξαν» εργοστάσιο χρυσού

Νέος συναγερμός για κινηματογραφική ληστεία, σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/10) στη Λυών της Γαλλίας, όταν άνδρες ντυμένοι αστυνομικοί έκαναν... ντου σε εργαστήριο επεξεργασίας χρυσού. Οι Αρχές της περιοχές ανακοίνωσαν ότι οι πέντε ύποπτοι δράστες έχουν συλληφθεί και τα κλεμμένα έχουν ανακτηθεί.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του leprogres.fr, η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 1:40 μ.μ. στο εργαστήριο Pourquery στην Boulevard du Parc d’Artillerie. Σύμφωνα με μαρτυρίες αυτόπτων μαρτύρων, οι πέντε δράστες έσπασαν τα παράθυρα του εργαστηρίου πριν εισέλθουν, οπλισμένοι με στρατιωτικά όπλα και φορώντας ψεύτικα αστυνομικά περιβραχιόνια. Στη συνέχεια φόρτωσαν ένα μικρό βαν πριν φύγουν.

Σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γείτονες βιντεοσκόπησαν το κτίριο λίγο μετά από μια βίαιη έκρηξη, μπροστά από το οποίο ήταν παρκαρισμένο ένα λευκό βαν με μπλε φως που αναβοσβήνει. Το βίντεο δείχνει τρία ένοπλα άτομα να εγκαταλείπουν το κτίριο. Το ένα φοράει καπέλο και πορτοκαλί περιβραχιόνιο, ενώ ένα άλλο, με κουκούλα, κουβαλάει μια σκάλα την οποία χρησιμοποιούν για να αρχίσουν να σκαρφαλώνουν τον μεταλλικό φράχτη της εταιρείας.

Μετά από καταδίωξη με αστυνομικούς, «πέντε δράστες της ληστείας» συνελήφθησαν και η λεία τους ανακτήθηκε. Η έρευνα, πλέον, έχει ανατεθεί στο τμήμα ποινικών ερευνών.

🔴 Le laboratoire Pourquery de Lyon, qui traite des métaux précieux, a été la cible d'une attaque à l'arme longue, par plusieurs hommes, ce jeudi vers 13h40, avant que les braqueurs ne soient interpellés. Des témoins racontent une scène impressionnante.#Lyon #Faitsdivers pic.twitter.com/Q3p5NJ57nK — Le Progrès (@Le_Progres) October 30, 2025

Πέντε από τους 28 υπαλλήλους του εργοστασίου υπέστησαν ελαφρά τραύματα και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες από πυροσβέστες της μητροπολιτικής περιοχής της Λυών.

Σημειώνεται πως οι ένοπλες ληστείες αυτού του τύπου είναι αρκετά συχνές στην περιοχή της Λυών. Το ίδιο το εργαστήριο Pourquery ήταν ο στόχος μιας αποτυχημένης ληστείας στις 15 Μαΐου.