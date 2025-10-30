Ραγδαίες εξελίξεις για την «κλοπή του αιώνα» στο Λούβρο – Χειροπέδες σε πέντε ακόμη άτομα

Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σε πέντε νέα άτομα που θεωρήθηκαν ύποπτα για την κλοπή στο μουσείο του Λούβρου, σύμφωνα με τον γαλλικό ραδιοσταθμό RTL.

Πρόκειται για νέα εξέλιξη στην προσπάθεια εξιχνίασης της υπόθεσης, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ενώ νωρίτερα ο γαλλικός τηλεοπτικός σταθμός BFM μετέδωσε ότι ένας τρίτος ύποπτος συνελήφθη στην περιφέρεια του Παρισιού αργά το βράδυ της Τετάρτης. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι ο άνδρας αυτός είναι ύποπτος ότι ήταν παρών στη σκηνή του εγκλήματος στις 19 Οκτωβρίου, όταν έγινε η κλοπή.

Δύο άνδρες που συνελήφθησαν το περασμένο Σαββατοκύριακο «παραδέχθηκαν εν μέρει» την εμπλοκή τους στην κλοπή, σύμφωνα με χθεσινή δήλωση της εισαγγελέα του Παρισιού.

Η υπόθεση της ληστείας σπάνιων και πολύτιμων αντικειμένων από την γκαλερί Απόλλων του Λούβρου, συνολικής αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ, προκάλεσε αίσθηση παγκοσμίως.

Η κλοπή αποκάλυψε κενά ασφαλείας στο πιο διάσημο μουσείο του κόσμου.