Λούβρο: Συνελήφθη και τρίτος ύποπτος για την «κλοπή του αιώνα» - Οι πρώτες πληροφορίες

Οι γαλλικές Αρχές φέρονται να προχώρησαν στη σύλληψη και τρίτου υπόπτου για τη μεγάλη ληστεία κοσμημάτων ανεκτίμητης αξίας από το Λούβρο, όπως μετέδωσε ο γαλλικός τηλεοπτικός σταθμός BFM σήμερα Πέμπτη 30 Οκτωβρίου.

Η σύλληψη έγινε αργά χθες, Τετάρτη, το βράδυ στην περιφέρεια του Παρισιού, μετέδωσε ο BFM, προσθέτοντας ότι ο άνδρας που συνελήφθη είναι ύποπτος ότι ήταν παρών στη σκηνή του εγκλήματος στις 19 Οκτωβρίου, όταν έγινε η κλοπή.

Η υπόθεση της ληστείας σπάνιων και πολύτιμων αντικειμένων από την γκαλερί Απόλλων του Λούβρου, συνολικής αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ, προκάλεσε αίσθηση παγκοσμίως.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι Αρχές της Γαλλίας έχουν ήδη συλλάβει δύο υπόπτους, οι οποίοι έχουν παραδεχθεί την εμπλοκή τους στη ληστεία.