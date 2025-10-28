Λούβρο: Τι θα συνέβαινε αν οι δράστες της κλοπής ήταν... Έλληνες - Επικό βίντεο

Πώς θα ήταν αν οι κλέφτες των «θησαυρών» του Λούβρου ήταν Έλληνες; Η παραγωγός και καλλιτέχνης Αριάννα Παπαλεξοπούλου δημοσίευσε ένα επικό βίντεο.

Το χιουμοριστικό βίντεο υποτίθεται ότι διαδραματίζεται μέσα στο μουσείο του Λούβρου την ώρα της κλοπής των κοσμημάτων, όταν ξαφνικά χτυπά το κινητό. Ποιος θα μπορούσε να είναι; Φυσικά η μαμά!

Στο υποθετικό σενάριο, οι δύο «Έλληνες» ληστές βρίσκονται ήδη μέσα στην αίθουσα και κρατάνε στο χέρι καφέ και τσιγάρο. Και την ώρα που υπάρχει διαφωνία μεταξύ τους για την σωστή προφορά του κρουασάν, παρεμβαίνει η Ελληνίδα μάνα για να ρωτήσει αν έχουν φάει.

Δείτε το επικό βίντεο