Λούβρο: «Η δουλειά έγινε από τα μέσα» - Τι λένε πρώην ληστές κοσμημάτων για την «κλοπή του αιώνα»

Με δύο υπόπτους για τη «κλοπή του αιώνα» στο Λούβρο να βρίσκονται ήδη στα χέρια των γαλλικών Αρχών, στο «μικροσκόπιο» έχει τεθεί ο τρόπος που οργάνωσαν την επιχείρησή τους, το αν δούλευαν για κάποια πιο «υψηλά» πρόσωπα αλλά και το αν είχαν συνδέσμους πληροφόρησης με ανθρώπους από το ίδιο το διάσημο μουσείο.

Όσο η αστυνομία στη Γαλλία απασχολείται με το να εξιχνιάσει μία κλοπή που προκάλεσε βαρύ πλήγμα στο γόητρο της χώρας, αποκαλυπτικά είναι τα όσα λένε στο seattletimes.com, πρώην ληστές κοσμημάτων με μεγάλη «επαγγελματική εμπειρία» στην πλάτη τους.

Reuters

«Ξέρω αυτήν την έκρηξη αδρεναλίνης», είπε ο Λάρι Λότον, ο οποίος εξέτισε περισσότερα από 11 χρόνια σε ομοσπονδιακή φυλακή των ΗΠΑ για σειρά ληστειών σε κοσμηματοπωλεία στις ανατολικές ακτές της χώρας. «Ξέρω πώς πρέπει να το συγχρονίζεις. Μπορεί να μπερδευτείς αν δεν καταλαβαίνεις τι κάνεις», τόνισε ο 64χρονος Λότον, τον οποίο οι Αρχές έχουν συνδέσει με κλεμμένα κοσμήματα αξίας άνω των 18 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Το πρώτο πράγμα που μαθαίνουν οι άνθρωποι είναι ότι πρέπει να ξέρεις ότι μπορείς να την γλιτώσεις πριν κάνεις τη ληστεία», τόνισε ο Λότον, του οποίου τα απομνημονεύματα, «Gangster Redemption», περιγράφουν το πέρασμά του από εγκληματία σε υποστηρικτή της μεταρρύθμισης της ποινικής δικαιοσύνης.

Παλιότερα, όπως είπε, έλεγχε τα κοσμηματοπωλεία εκ των προτέρων για να εντοπίσει τρωτά σημεία και να σταθμίσει τους κινδύνους. Στη συνέχεια, χτυπούσε, κραδαίνοντας ένα πιστόλι και χρησιμοποιώντας tire up για να δέσει τους ιδιοκτήτες, ενώ εκείνος έφευγε με τα λάφυρα.

«Ο πληροφοριοδότης μπορεί να μην τους ξέρει καν»

Οποιοσδήποτε κλέφτης που «σέβεται» τον εαυτό του, δήλωσε, θα ήξερε ότι έπρεπε να έχει στήσει έναν φράχτη εκ των προτέρων για να ξεφορτώσει τα κλεμμένα κοσμήματα.

Όπως εξήγησε ο «βετεράνος» ληστής Λότον, δεν ήταν τυχαίο ότι οι δράστες του Λούβρου γνώριζαν πώς να στοχεύσουν την επιχρυσωμένη γκαλερί «Απόλλων», όπου φυλάσσονταν τα κοσμήματα σε προθήκες.

Φωτο: IMAGO / IP3press

«Επιτρέψτε μου. Είχαν έναν άνθρωπο από μέσα», είπε. «Αυτός δεν σημαίνει ότι τον γνωρίζουν καν άμεσα. Μπορεί να είναι η σύντροφος ενός ξεναγού» που δεν ξέρει ότι δίνει πληροφορίες, τόνισε.

Από την πλευρά της, η 69χρονη Τζόαν Χάνινγκτον, η οποία απέκτησε τη φήμη της στον υπόκοσμο του Λονδίνου κατά τη δεκαετία του 1980 ως ταλαντούχα κλέφτρα διαμαντιών, καταπίνοντας κοσμήματα και κερδίζοντας το παρατσούκλι «η Νονά», τόνισε ότι η ομάδα που χτύπησε το Λούβρο φαινόταν να έχει λεπτομερή γνώση των αδυναμιών στην ασφάλεια.

«Πρέπει να είναι εσωτερική δουλειά», δήλωσε η Χάνινγκτον.

Η Χάνινγκτον πρόσθεσε ότι δεν θα είναι δύσκολο για τους κλέφτες να ξεφορτωθούν τα κοσμήματα από το Λούβρο. «Μπορούν να τα σπάσουν όλα και να πουλήσουν τις μεμονωμένες πέτρες. Μπορούν να γίνουν δαχτυλίδια», σημείωσε.

«Είναι τυχοδιώκτες»: Τα λάθη των ληστών

Ο Λότον σημείωσε επίσης ότι η ληστεία κάθε άλλο παρά άψογη επιχείρηση ήταν. Οι δράστες πέταξαν γάντια, ένα κράνος, ένα γιλέκο και άλλα αντικείμενα που οι Αρχές έχουν πει ότι περιείχαν ίχνη DNA.

«Δεν είναι ειδικοί», επισήμανε ο πρώην ληστής. «Είναι τυχοδιώκτες».

Φωτό: Reuters

Το ακόμα πιο σοκαριστικό για αυτόν είναι ότι κατά τη διάρκεια της φυγής τους, οι κλέφτες έριξαν βιαστικά ένα στέμμα που έφτιαξε η Αυτοκράτειρα Ευγενία για να το φορέσει κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Έκθεσης στο Παρίσι το 1855.

«Έχω ληστέψει 25, 30 κοσμηματοπωλεία - 20 εκατομμύρια, 18 εκατομμύρια, κάτι τέτοιο», είπε ο Λότον. «Ξέρετε ότι δεν έριξα ποτέ δαχτυλίδι ή σκουλαρίκι, πόσο μάλλον ένα στέμμα αξίας 20 εκατομμυρίων», είπε.

Όσο για τη συμβουλή του προς τους κλέφτες: «Φύγετε από τη Γαλλία». Κάτι που οι ληστές του Λούβρου ίσως δεν πρόλαβαν να κάνουν, αν αποδειχθεί ότι οι ύποπτοι που συνελήφθησαν -καθώς έφευγαν από τη χώρα- είναι όντως οι δράστες της «ληστείας του αιώνα».