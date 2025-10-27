Λούβρο: «Αγώνας δρόμου» για τον εντοπισμό του κλεμμένου θησαυρού - Ο κρίσιμος ρόλος των 2 υπόπτων

Οκτώ μέρες μετά την «κλοπή του αιώνα» στο μουσείο του Λούβρου, οι γαλλικές αρχές το Σάββατο (25/10) μετά από μεθοδική έρευνα που στηρίχθηκε σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας, αναλύσεις DNA και τηλεφωνικά δεδομένα, προχώρησαν στη σύλληψη δύο ανδρών, οι οποίοι θεωρούνται βασικοί ύποπτοι στην υπόθεση που συγκλόνισε τη Γαλλία.

Την ίδια στιγμή άφαντα παραμένουν τα κλοπιμαία κοσμήματα αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ, με τους τουλάχιστον 100 ερευνητές να δίνουν πραγματική μάχη με τον χρόνο για την έγκαιρη εύρεσή τους - παρόλα αυτά όπως όλα δείχνουν δύσκολα θα ανακτηθούν.

Ανάλυση βίντεο, παρακολούθηση τηλεφώνων και DNA οδήγησαν στη σύλληψη

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης οι δύο συλληφθέντες είναι άνδρες γύρω στα 30 και είναι γνώριμοι των αρχών, καθώς φέρονται να έχουν εμπλακεί και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις. Οι συλλήψεις του έγιναν στο πλαίσιο της έρευνας για «οργανωμένη κλοπή» και «εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διάπραξη εγκλήματος».

Ο ένας εκ των δύο ανδρών συνελήφθη στον έλεγχο διαβατηρίων του αεροδρομίου Σαρλ ντε Γκωλ, λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό την Αλγερία. Σύμφωνα με πηγή της έρευνας, ο άνδρας είχε ήδη περάσει τους ελέγχους και βρισκόταν στη ζώνη αναχωρήσεων όταν εντοπίστηκε και συνελήφθη. Ο δεύτερος συνελήφθη στο προάστιο της γαλλικής πρωτεύουσας Σαν Ντενί με την αστυνομία να τονίζει ότι και εκείνος ετοιμαζόταν να διαφύγει προς το Μαλί.

Cambriolage au Louvre: ce que l'on sait après l'interpellation de deux suspects pic.twitter.com/gdshEPvRhn — BFMTV (@BFMTV) October 26, 2025

Ωστόσο, η σύλληψη των δύο ανδρών δεν ήταν αποτέλεσμα τύχης αλλά μεθοδικής έρευνας. Συγκεκριμένα, όπως τόνισε η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκιό, από τη νύχτα της ληστείας, οι αστυνομικοί συνέλεξαν πάνω από 150 δείγματα DNA, αποτυπωμάτων και ιχνών, ενώ στο σημείο βρέθηκαν διάφορα αντικείμενα που άφησαν πίσω τους οι δράστες: κράνος, φλόγιστρο, γιλέκο ασφαλείας, ασύρματος και δύο τροχοί κοπής – μερικά από αυτά μάλιστα ήταν ποτισμένα με βενζίνη.

Οι δύο ύποπτοι βρίσκονταν υπό παρακολούθηση εδώ και αρκετές ημέρες και, σύμφωνα με την αστυνομία, θεωρούνται έμπειροι διαρρήκτες που πιθανόν ενήργησαν κατ’ εντολή τρίτων.

Άφαντος ο ιστορικός θησαυρός

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για σπείρα, ωστόσο ο χρόνος πιέζει ώστε να βρεθούν τα κλοπιμαία, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί.

Οι δράστες γνωρίζουν ότι είναι δύσκολο να διοχετεύσουν και να πουλήσουν στην αγορά τόσο γνωστά κοσμήματα, γι’ αυτό είναι ανοικτό το ενδεχόμενο να σχεδίαζαν να τα αποσυναρμολογήσουν για να τα πουλήσουν.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον γαλλικό νόμο οι αρχές μπορούν να τους κρατήσουν έως και 96 ώρες ώστε να τους ανακρίνουν και να στοιχειοθετήσουν δικογραφία εναντίον τους.

🚨🇫🇷 BREAKING: 2 ARRESTED ON SUSPICION OF $100 MILLION LOUVRE HEIST



French police have arrested two suspects tied to the daring daylight theft of royal jewels from the Louvre that took place a week ago.



In one of the most GTA-esque heists the nation's ever seen, the crew used… https://t.co/e26xIQO2t7 pic.twitter.com/Hykcl69VtC — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 26, 2025

Κοσμήματα μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα της Γαλλίας

Την ίδια στιγμή η διεύθυνση του Λούβρου μετά την απίστευτη ληστεία που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή προχώρησε στη μεταφορά πολύτιμων κοσμημάτων από τις προθήκες του στην Τράπεζα της Γαλλίας.

Σύμφωνα με τον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL, η μεταφορά από την αίθουσα "Απόλλων" κρίθηκε αναγκαία για την προστασία τους καθώς όπως αποκαλύφθηκε υπάρχουν σοβαρά κενά ασφαλείας στο εμβληματικό μουσείο. Η μεταφορά έγινε συνοδεία μυστικής αστυνομίας, όπως μετέδωσε το RTL, που επικαλείται μη κατονομαζόμενες πηγές.

Η Τράπεζα της Γαλλίας, όπου φυλάσσονται τα αποθέματα χρυσού της χώρας σε ένα ογκώδες θησαυροφυλάκιο 27 μέτρα κάτω από το έδαφος, βρίσκεται σε απόσταση μόλις 500 μέτρων από το Λούβρο, στη δεξιά όχθη του ποταμού Σηκουάνα.

Στον ίδιο χώρο φυλάσσονται επίσης τα περίφημα σημειωματάρια του Λεονάρντο ντα Βίντσι, εκτιμώμενης αξίας άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο νέος υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέ, εξέφρασε μέσω της πλατφόρμας X τα «θερμά συγχαρητήριά» του στους αστυνομικούς «που εργάστηκαν ακούραστα» για τη σύλληψη των δύο δραστών. Παράλληλα, τόνισε ότι «οι έρευνες πρέπει να συνεχιστούν υπό τον αυστηρό σεβασμό του απορρήτου της ανάκρισης», η οποία τελεί υπό την εποπτεία της Ειδικής Διαπεριφερειακής Εισαγγελίας του Παρισιού.