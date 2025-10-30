«Επιδημία» στο Λονδίνο: Περνούν με πατίνια και τους αρπάζουν τα κινητά από τα χέρια - Δείτε βίντεο

Aτρόμητοι κλέφτες με καλυμμένα πρόσωπα, οι οποίοι οδηγούν ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνια, αρπάζουν κινητά από κατοίκους και τουρίστες: το φαινόμενο στο Λονδίνο έχει λάβει τέτοιες διαστάσεις, ώστε η πόλη χαρακτηρίζεται πλέον, «πρωτεύουσα» των κλεμμένων κινητών στην Ευρώπη.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τη στιγμή που ένας κλέφτης με ηλεκτρικό ποδήλατο αρπάζει ένα κινητό από το χέρι πεζού στην Oxford Street στο Λονδίνο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ο άντρας περπατούσε αμέριμνος στον πολυσύχναστο δρόμο διαβάζοντας κάτι στο τηλέφωνό του, όταν ένας κλέφτης ντυμένος στα μαύρα τον πλησίασε με το ηλεκτρικό ποδήλατο και άρπαξε σε δευτερόλεπτα τη συσκευή και στη συνέχεια έγινε «καπνός». Το θύμα προσπάθησε να τον καταδιώξει με τα πόδια ωστόσο ο δράστης χάθηκε κατάφερε να ξεφύγει.

Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με την DailyMail περίπου 37 άνθρωποι χάνουν τα κινητά τους κάθε μέρα μόνο στο West End της βρετανικής πρωτεύουσας.

Παράλληλα σύμφωνα με στοιχεία της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, σχεδόν 231.000 κλοπές και ληστείες τηλεφώνων καταγράφηκαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια στο Λονδίνο. Τα στοιχεία της Σκότλαντ Γιαρντ δείχνουν ότι το 2023 καταγράφηκαν 81.256 εγκλήματα που σχετίζονται με κινητά τηλέφωνα, μια αύξηση 20% σε ετήσια βάση και η υψηλότερη που έχει καταγραφεί. Η αστυνομία πιστεύει ότι ο πραγματικός αριθμός είναι ακόμη υψηλότερος, καθώς πολλά περιστατικά δεν αναφέρονται.

Νωρίτερα αυτόν το μήνα η βρετανική αστυνομία κατάφερε να εξαρθρώσει μια διεθνή εγκληματική οργάνωση που διακινούσε κλεμμένα κινητά από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την Κίνα, χάρη σε ένα iPhone.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία χαρακτήρισε αυτή την επιχείρηση ως τη μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα κατά των κλοπών κινητών τηλεφώνων. Στην επιχείρηση συνελήφθησαν 18 ύποπτοι, ενώ βρέθηκαν περισσότερα από 2.000 κλεμμένα κινητά τηλέφωνα. Σε έναν χρόνο εκτιμάται πως είχαν κλαπεί τουλάχιστον 40.000 συσκευές.

Δείτε βίντεο: