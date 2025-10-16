Συναγερμός στην Ισπανία: «Φτερά» έκανε διάσημος πίνακας του Πικάσο ενώ τον μετέφεραν σε γκαλερί

«Φτερά» έκανε ένας πίνακας του διάσημου Ισπανού ζωγράφου Πάμπλο Πικάσο κατά τη διάρκεια μεταφοράς του από μουσείο της Μαδρίτης σε έκθεση στη Γρανάδα με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις τοπικές Αρχές.

Η έρευνα έχει ήδη ξεκινήσει ωστόσο λεπτομέρειες για το πώς ο γνωστός πίνακας «Νεκρή φύση με κιθάρα» εξαφανίστηκε δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Επρόκειτο να εκτεθεί την επόμενη εβδομάδα στο Ίδρυμα Κάχα Γρανάδα. Οι διοργανωτές διευκρίνισαν ότι όλα τα έργα που θα παρουσιάζονταν προέρχονται από ιδιωτικές συλλογές.

🔴 La Policía Nacional investiga la desaparición de un cuadro de Picasso cuando era trasladado de Madrid a Granada para ser mostrado en una exposición https://t.co/oDjyczL6BV pic.twitter.com/Klg5GKxbUL — RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 16, 2025

Ο Πικάσο είχε φιλοτεχνήσει το έργο τέχνης στις αρχές του 20ού αιώνα. Πρόκειται για μια ελαιογραφία η αξία της οποίας υπολογίζεται περίπου στα 600.000 ευρώ

Η μεγάλη αξία των έργων του Πικάσο τα καθιστούν συχνά στόχο κλοπής Το 1976, περισσότεροι από 100 πίνακες του Ισπανού ζωγράφου κλάπηκαν από την Αβινιόν της Γαλλίας, όμως ξαναβρέθηκαν όλοι.

Ποιος είναι ο Πάμπλο Πικάσο

Είναι ένας από τους κυριότερους Ισπανούς εκπροσώπους της τέχνης του 20ού αιώνα, συνιδρυτής μαζί με τον Ζωρζ Μπρακ του κυβισμού και με σημαντική συνεισφορά στη διαμόρφωση και εξέλιξη της μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης.

Υπήρξε υποστηρικτής του Κομμουνισμού, καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, από το 1944 ήταν ενταγμένος στο Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα και ήταν αντιφρανκικός.

Το διασημότερο ίσως έργο του Πικάσο είναι η Γκερνίκα (ή Γκερνίκα, με λατινική απόδοση στα ελληνικά), η απεικόνιση του Γερμανικού βομβαρδισμού της πόλης της Ισπανίας Γκερνίκα. Αυτός ο μεγάλος καμβάς περιγράφει την απανθρωπιά, τη βιαιότητα και την απόγνωση του πολέμου.