Διαδικτυακή δημοπρασία για έργα των Πικάσο και Μπασκιά που συνδέονται με σκάνδαλο στη Μαλαισία

Τέσσερα έργα τέχνης των Πάμπλο Πικάσο, Ζαν-Μισέλ Μπασκιά και Νταϊάν Άρμπους, τα οποία παραδόθηκαν στο υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και συνδέονται με το σκάνδαλο 1Malaysia Development Berhad (1MDB), πωλούνται τώρα σε δημοπρασία διαδικτυακά.

Ο οίκος δημοπρασιών Gaston and Sheehan στο Πφλούγκερβιλ του Τέξας έχει αναλάβει από την κυβέρνηση των ΗΠΑ την πώληση του πίνακα Self Portrait (Αυτοπροσωπογραφία) (1982) και του κολάζ Red Man One (1982) του Ζαν Μισέλ Μπασκιά, του έργου Tête de taureau et broc (1939) του Πάμπλο Πικάσο και του Child with a Toy Hand Grenade της Νταϊάν Άρμπους.

Η δημοπρασία, η οποία είναι αποκλειστικά διαδικτυακή, ξεκίνησε στις 16 Ιουλίου και λήγει στις 4 Σεπτεμβρίου. Έγγραφα που κατατέθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης τον Ιούλιο του 2020 αναφέρουν ότι η Αυτοπροσωπογραφία του Μπασκιά παραδόθηκε στην κυβέρνηση των ΗΠΑ από τον Κρίστοφερ Τζόι ΜακΦάρλαντ, ο οποίος συνίδρυσε την Red Granite Pictures με τον Ριζά Σαχρίζ Μπιν Αμπντούλ Αζίζ, τον θετό γιο του πρώην πρωθυπουργού της Μαλαισίας. Οι ΜακΦάρλαντ και Αζίζ ήταν παραγωγοί της ταινίας του 2013 «Ο Λύκος της Γουόλ Στριτ».

Ενώ τα έσοδα από τις ομοσπονδιακές κατασχέσεις συνήθως πηγαίνουν στο υπουργείο Οικονομικών, τα κεφάλαια από την πώληση περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με την υπόθεση 1MDB θα ωφελήσουν άτομα που επλήγησαν από τη διαφθορά στη Μαλαισία, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης στο NPR το 2019.

Τι ήταν το σκάνδαλο 1Malaysia Development Berhad (1MDB)

Το οικονομικό σκάνδαλο με το κρατικό επενδυτικό ταμείο 1Malaysia Development Berhad (1MDB) που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του πρώην πρωθυπουργού Νατζίμπ Ραζάκ λίγο μετά την άνοδό του στην εξουσία θεωρείται η μεγαλύτερη υπόθεση διαφθοράς στην ιστορία της Μαλαισίας.

Ο πρώην πρωθυπουργός καταδικάστηκε σε κάθειρξη 12 ετών για διαφθορά, στο πλαίσιο του οικονομικού σκανδάλου.