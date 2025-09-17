Από τον Μιχαήλ Άγγελο μέχρι τον Banksy: Έργα τέχνης που καταστράφηκαν γιατί «παραβίασαν τον νόμο»

Η λογοκρισία στα έργα τέχνης δεν είναι κάτι καινούργιο. Το τελευταίο όμως «κρούσμα» ήταν η τοιχογραφία του Banksy στο Royal Courts of Justice, που απεικονίζει έναν δικαστή να επιτίθεται σε έναν διαδηλωτή.

Το έργο του Banksy δημιουργήθηκε με σπρέι στην πλευρά του Royal Courts of Justice στο Λονδίνο στις 7 Σεπτεμβρίου. Το έργο του Banksy, που απεικόνιζε σατιρικά έναν Άγγλο δικαστή με παραδοσιακή περούκα και τήβεννο, να χτυπά με το σφυρί του έναν διαδηλωτή που βρίσκεται στο έδαφος, ενώ πιτσιλιές αίματος γίνονται το ίδιο το μήνυμα που είναι γραμμένο στην κενή πλακάτ που κρατούσε ο διαδηλωτής, καταστράφηκε εν μέρει από τις αρχές τρεις ημέρες αργότερα.

Πηγή: Reuters

Ο νόμος που «παραβιάστηκε»

Περισσότερο από τέσσερις και μισούς αιώνες πριν από το έργο του Banksy, υπάρχει ένα μαρμάρινο γλυπτό του αναγεννησιακού καλλιτέχνη Jean de Boulogne (γνωστού ως «Giambologna») που απεικονίζει μια σκηνή από τη Βίβλο, στην οποία ο δικαστής της Παλαιάς Διαθήκης Σαμψών «σκότωσε χίλιους άνδρες» με το «σαγόνι ενός γαϊδουριού».

Αν το αμφιλεγόμενο έργο του Banksy θυμίζει τόσο ισχυρά προηγούμενα από την ιστορία της τέχνης, το ίδιο ισχύει και για την τύχη της τοιχογραφίας του. Σχεδόν αμέσως μετά την ανακάλυψή του στο πλάι του κτιρίου της Βασίλισσας στο δικαστικό συγκρότημα, το έργο καλύφθηκε με μεγάλα φύλλα μαύρου πλαστικού και περιφράχθηκε με ατσάλινες μπάρες και φρουρούς από την Υπηρεσία Δικαστηρίων και Δικαστηρίων της Αυτού Μεγαλειότητας. Η Μητροπολιτική Αστυνομία επιβεβαίωσε γρήγορα ότι το έργο είχε «αναφερθεί ως εγκληματική ζημιά», φαινομενικά παραβιάζοντας τον Νόμο περί Εγκληματικής Ζημιάς του 1971.

Γλυπτό του αναγεννησιακού καλλιτέχνη Jean de Boulogne. Πηγή: IMAGO

Η υποβάθμιση (αν όχι η πλήρης καταστροφή) της τοιχογραφίας του Banksy, ένα γκρίζο φάντασμα της οποίας εξακολουθεί να στοιχειώνει τον τοίχο στον οποίο αρχικά είχε αποτυπωθεί, δεν είναι η πρώτη φορά που ένα έργο τέχνης έχει υποστεί λογοκρισία μετά από παραβίαση του νόμου. Ολόκληρη η ιστορία της δημιουργίας εικόνων είναι γεμάτη από επεισόδια περιορισμένης προβολής και καταστολής της έκφρασης.

Από τη συντριβή των εικόνων στον 8ο και 9ο αιώνα στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία μέχρι την καταστροφή της καυστικής σάτιρας του Banksy στο πλάι του Royal Courts of Justice αυτή την εβδομάδα, η ιστορία της τέχνης είναι μια ιστορία που συνήθως διορθώνεται από τις εξουσίες.

Ας πάρουμε για παράδειγμα την επιβλητική τοιχογραφία του Μιχαήλ Αγγέλου, «Η τελευταία Κρίση», που καταλαμβάνει ολόκληρο τον τοίχο του βωμού της Καπέλα Σιστίνα στο Βατικανό. Ολοκληρωμένο το 1541, το διάσημο έργο απεικονίζει τη δυναμική άνοδο και πτώση των λυτρωμένων και καταδικασμένων ψυχών καθώς μεταφέρονται στον παράδεισο και την κόλαση μετά τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Αν και είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ένα λιγότερο ερωτικό θέμα από τη συρροή γυμνών σωμάτων που παλεύουν για τη θέση τους στην αιωνιότητα, η «Τελευταία Κρίση» κρίθηκε ως αντίθετη με την απόφαση του Συμβουλίου της Τρέντο το Δεκέμβριο του 1563 να απαγορεύσει τα έργα τέχνης που «στολίζονταν με ομορφιά που διεγείρει τη λαγνεία».

Από την πρώτη του παρουσίαση, τα γυμνά σώματα του Μιχαήλ Άγγελου προκάλεσαν κριτική από όσους θεωρούσαν ότι η παρουσία τους «σε έναν τόσο ιερό χώρο» ήταν άσεμνη. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην απεικόνιση, στο κάτω δεξί τμήμα της τοιχογραφίας, της γυμνής Αγίας Αικατερίνης της Αλεξάνδρειας, η οποία φαίνεται να απομακρύνεται από τον Άγιο Βλάσιο καθώς αυτός σκύβει πάνω της, με το σώμα του να πιέζεται κοντά στο δικό της.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει το BBC, προκειμένου το αριστούργημα του Μιχαήλ Άγγελου να συμμορφωθεί με το νέο διάταγμα που απαγόρευε την «λάγνα» τέχνη, ο Ιταλός μανιεριστής Ντανιέλε ντα Βολτέρρα προσλήφθηκε για να ντύσει τις γυμνές φιγούρες της τοιχογραφίας με περιζώματα και άμφια, κερδίζοντας έτσι το παρατσούκλι «Il Braghettone», ή «ο κατασκευαστής παντελονιών». Το αποτέλεσμα είναι μια επιδέξια παραμόρφωση της αρχικής όρασης του Μιχαήλ Άγγελου. Ενώ οι σύγχρονες αποκαταστάσεις της τοιχογραφίας που πραγματοποιήθηκαν στις δεκαετίες του 1980 και του 1990 κατάφεραν να αφαιρέσουν περαιτέρω διακοσμητικά στοιχεία που είχαν προστεθεί μετά τις «διορθώσεις» του Βολτέρρα τον 16ο αιώνα, η πλειονότητα των παρεμβάσεών του παραμένει μέχρι σήμερα.

Πηγή: IMAGO

Μια ισχυρή διαγραφή

Δεν έχουν υποστεί όλες οι δημιουργίες που τιμωρήθηκαν για υποτιθέμενη παραβίαση του νόμου ανεπανόρθωτη ζημιά. Το 1815, το διάσημο ζεύγος πινάκων του Φρανσίσκο ντε Γκόγια που απεικονίζει την ίδια γυναίκα σε καθιστή στάση με αντίθετες πόζες – η μία γυμνή, η άλλη ντυμένη – κατασχέθηκε από την Ιερά Εξέταση και παραμείνε σε απομόνωση για δεκαετίες, αν και τελικά κανένας από τους δύο δεν υπέστη ζημιά ή καταστράφηκε. Τα έργα, γνωστά ως The Two Majas, ζωγραφίστηκαν μεταξύ 1797 και 1800 και είναι επαναστατικά λόγω της αισθησιακής απεικόνισης μιας σύγχρονης γυναίκας που κοιτάζει κατευθείαν τον θεατή, χωρίς καμία σχέση με μύθους ή αφηγήσεις από την ιστορία ή τη θρησκεία.

La Maja Vestida. Πηγή: IMAGO

La Maja Desnuda. Πηγή: IMAGO

Αφού ο ιδιοκτήτης των έργων, ο Ισπανός πρωθυπουργός Μανουέλ Γκοντόι (ο οποίος φύλαγε τους πίνακες σε ένα ντουλάπι μαζί με άλλους πίνακες με γυμνά μοντέλα), ανετράπη το 1808, ξεκίνησε έρευνα για την κατοχή των σκανδαλωδών πορτρέτων, τα οποία κατηγορήθηκαν ότι παραβίαζαν τους νόμους της ευπρέπειας και της δημόσιας ηθικής. Ο Γκόγια κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις, αν και τα πρακτικά της υπεράσπισής του δεν έχουν διασωθεί. Ενώ ο Γκόγια, ο οποίος κατείχε υψηλή θέση ως αυλικός ζωγράφος, δεν φαίνεται να τιμωρήθηκε, τα έργα του κατασχέθηκαν και κρατήθηκαν μακριά από το κοινό μέχρι το 1836 και τελικά μεταφέρθηκαν στο Μουσείο Πράδο το 1901.

Η ίδια ήπια αντιμετώπιση για τον καλλιτέχνη και το έργο του δεν θα απολάμβαναν όλα τα έργα που κατηγορήθηκαν για παραβίαση του νόμου τον 19ο αιώνα. Ενώ τα έργα του Γκόγια La maja desnuda και La maja vestida περίμεναν την τελική τους αμνηστία και αποδέσμευση, μια προκλητική λιθογραφία του Γάλλου καλλιτέχνη Honoré Daumier άρχιζε να γίνεται αντικείμενο εντατικής εξέτασης για υποκίνηση «μίσους προς τον βασιλιά» κατά παράβαση του νόμου. Το έργο του Ντομιέ, «Γαργκάντουα», που δημοσιεύθηκε στο σατιρικό περιοδικό La Caricature, βασιζόταν σε έναν χαρακτήρα του Ραμπελέ και απεικόνιζε τον βασιλιά Λουδοβίκο Φίλιππο ως έναν λαίμαργο γίγαντα που καταβροχθίζει με λαιμαργία τον πλούτο και τους πόρους των φτωχών υπηκόων του. Εξοργισμένη, η γαλλική κυβέρνηση έδρασε αμέσως εναντίον τόσο του καλλιτέχνη όσο και του έργου τέχνης, το οποίο είχε αποδειχθεί καταστροφικά δημοφιλές.

Ο Ντομιέ συνελήφθη και καταδικάστηκε σε έξι μήνες φυλάκιση για παραβίαση των νόμων κατά της στάσης, ενώ η πέτρα από την οποία είχε τραβηχτεί η λιθογραφία καταστράφηκε, εμποδίζοντας την περαιτέρω διανομή της προσβλητικής εικόνας. Αν και η κυβέρνηση έκανε ό,τι μπορούσε για να καταστείλει το έργο «Γκαργκάντουα» του Ντομιέ, αντίτυπα από την πρώτη έκδοση του «La Caricature» επέζησαν και φθηνές ξυλογραφίες που φτιάχτηκαν από το σχέδιο διατήρησαν την εικόνα σε μυστική κυκλοφορία.



Παραμένει να δούμε αν ο Banksy, όποιος και αν είναι, θα καταδιωχθεί από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για τον ρόλο του στην υποτιθέμενη πράξη εγκληματικής ζημιάς στις εγκαταστάσεις του Royal Courts of Justice, ή αν η αμφιλεγόμενη τοιχογραφία του θα καταγραφεί, μέσω της μερικής διαγραφής της, πιο ανεξίτηλα στην πολιτιστική συνείδηση. Μερικές φορές αυτό που δεν υπάρχει είναι πιο διαρκές και πιο ισχυρό από αυτό που υπάρχει.