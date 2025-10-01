Ιταλία: Η αστυνομία «ξήλωσε» πίνακες του Νταλί από έκθεση στην Πάρμα - Κατασχέθηκαν ως «πλαστοί»

Στην κατάσχεση 21 έργων τέχνης του Σαλβαδόρ Νταλί προχώρησε η ιταλική αστυνομία, καθώς υποψιάζεται ότι είναι πλαστά.



Η κατάσχεση των έργων πραγματοποιήθηκε μετά από πληροφορία που έλαβε η Αστυνομία από το ίδρυμα του σουρεαλιστή στην Ισπανία σχετικά με ύποπτες ανωμαλίες στα έργα.



Τα έργα ήταν μέρος της έκθεσης «Salvador Dalí, tra arte e mito» («Σαλβαδόρ Νταλί, μεταξύ τέχνης και μύθου»), η οποία παρουσιάστηκε στη Ρώμη κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Την περασμένη εβδομάδα, άνοιξε στο Palazzo Tarasconi της Πάρμας.



«Ύποπτες ανωμαλίες στα έργα»

Η ομάδα τέχνης των ιταλικών καραμπινιέρων δήλωσε ότι, ενώ η έκθεση ήταν ανοιχτή στη Ρώμη, έλαβε μια αναφορά για ύποπτες ανωμαλίες σε ορισμένα από τα έργα από το Fundaciòn Gala - Salvador Dalí.



Ο καλλιτέχνης είχε δημιουργήσει το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα το 1983 με σκοπό «την προώθηση, την ενίσχυση, τη διάδοση, την ανάδειξη και την υπεράσπιση του κόσμου του Νταλί σε όλο τον κόσμο», σύμφωνα με τον ιστότοπο του ιδρύματος.



Σήμερα το πρωί, με ένταλμα δικαστή, η αστυνομία κατάσχεσε 21 έργα από το μουσείο της Πάρμας, μεταξύ των οποίων ταπισερί, σχέδια και χαρακτικά. Η αστυνομία τόνισε ότι η έρευνα συνεχίζεται.

Ο Νταλί είναι ένας από τους καλλιτέχνες των οποίων τα έργα πλαστογραφούνται περισσότερο, μαζί με τον Πάμπλο Πικάσο και τον Αμαδέο Μοντιλιάνι, σύμφωνα με το ArtNews.