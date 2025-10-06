Παρίσι: Το έργο του Μαγκρίτ «La Magie Noire» βγαίνει προς πώληση

Προς πώληση αναμένεται να βγει μέσα στον Οκτώβριο ένας πίνακας του σουρεαλιστή καλλιτέχνη René Magritte, ο οποίος βρισκόταν σε ιδιωτική συλλογή για περισσότερα από 90 χρόνια.

Το έργο La Magie Noire αγοράστηκε από την οικογένεια της ηρωίδας της αντίστασης του Β' Παγκοσμίου Πολέμου Suzanne Spaak, η οποία ήταν ευεργέτιδα του Magritte σε μια περίοδο που ο καλλιτέχνης αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες και δεν είχε καταφέρει να πουλήσει ούτε ένα έργο για δύο χρόνια. Η Spaak εκτελέστηκε από τη Γκεστάπο στο Παρίσι επειδή βοήθησε εβραϊκά παιδιά να βρουν καταφύγιο.

Πόσο θα κοστίζει

Ο οίκος Sotheby's εκτιμά ότι το La Magie Noire θα πουληθεί για 5 έως 7 εκατομμύρια ευρώ, αλλά αναμένει ότι θα φέρει σημαντικά υψηλότερο τίμημα.

«Είναι η πρώτη φορά που χειρίζομαι ένα σημαντικό έργο του Magritte που ανήκει στην ίδια οικογένεια από τότε που ζωγραφίστηκε. Είναι εξαιρετικό, όπως και η ιστορία της οικογένειας», δήλωσε ο Thomas Bompard, αντιπρόεδρος της Sotheby's France, στην εφημερίδα Guardian.

«Αυτό το έργο είναι η Taylor Swift του σουρεαλισμού», είπε ο Bompard. «Αν ζητούσατε από μια ομάδα μαθητών να κάνουν μια παρουσίαση για το σουρεαλιστικό κίνημα, αυτό το έργο από μόνο του θα ήταν αρκετό για να το περιγράψει. Το αποκαλώ το σούπερσταρ του σουρεαλισμού».

Οι δυσκολίες που βίωσε ο Μαγκρίτ

Ο Μαγκρίτ, γεννημένος στο Βέλγιο, εργάστηκε ως σχεδιαστής σε εργοστάσιο ταπετσαριών και δημιούργησε διαφημιστικές αφίσες μέχρι το 1926, όταν και παρήγαγε το πρώτο του σουρεαλιστικό έργο. Τον επόμενο χρόνο, πραγματοποίησε την πρώτη του έκθεση στις Βρυξέλλες, αλλά οι κριτικοί ήταν σκληροί και ο απογοητευμένος Μαγκρίτ μετακόμισε στο Παρίσι, όπου δεν κατάφερε να αφήσει το στίγμα του. Επέστρεψε στο Βέλγιο το 1930 και ίδρυσε μια διαφημιστική εταιρεία με τον αδελφό του Πολ.

«Η ζωή του Μαγκρίτ ήταν πολύ δύσκολη εκείνη την εποχή. Η Μεγάλη Ύφεση που ξεκίνησε το 1929 στις ΗΠΑ έπληξε τη Γαλλία στις αρχές της δεκαετίας του 1930. Για δύο χρόνια, μεταξύ 1930 και 1932, ο Μαγκρίτ δεν πούλησε τίποτα και δεν πραγματοποίησε εκθέσεις», είπε ο Μπομπάρντ. «Κανείς δεν αγόραζε πίνακες σουρεαλιστών. Θεωρούνταν επαναστάτες ταραχοποιοί».

Ο σύζυγος της Spaak, Claude, ένας διάσημος Βέλγος θεατρικός συγγραφέας, γνώριζε τον Magritte και ήταν ευεργέτης του, αναθέτοντας του να ζωγραφίσει πορτρέτα της συζύγου και των παιδιών του και εξασφαλίζοντας μηνιαία επιχορήγηση για τον καλλιτέχνη και την οικογένειά του.

Το 1934, η αδελφή της Suzanne Spaak, Alice Lorge, γνωστή ως Bunny, αγόρασε το La Magie Noire για να γιορτάσει τη γέννηση του πρώτου της παιδιού με τον Emile Happe, έναν Βέλγο βιομήχανο.

«Η οικογένεια Spaak ήταν για το Βέλγιο ό,τι οι Mountbatten για το Ηνωμένο Βασίλειο: σαν βασιλική οικογένεια, βοήθησαν τον Magritte να βγει από τη δύσκολη θέση», είπε ο Bompard. «Αγοράστηκε για να σηματοδοτήσει τη γέννηση ενός παιδιού, αλλά ήταν μια αναγέννηση για τον Magritte, ο οποίος αγωνιζόταν να ξανασταθεί στα πόδια του».

Η Suzanne και ο Claude Spaak ζούσαν στο Παρίσι όταν ξέσπασε ο πόλεμος το 1939. Μετά την κατάληψη της γαλλικής πρωτεύουσας από τους Ναζί, εντάχθηκε στην αντίσταση και έγινε μέλος της μονάδας πληροφοριών «Red Orchestra». Η Spaak χρησιμοποίησε την τεράστια περιουσία της για να σώσει 163 εβραϊκά παιδιά από την απέλαση, κρύβοντας πολλά από αυτά στο σπίτι της μέχρι να μεταφερθούν σε ασφαλές μέρος.

Τον Οκτώβριο του 1943, οι Ναζί συνέλαβαν τη Σπαακ μαζί με 600 μέλη της Κόκκινης Ορχήστρας. Στις 12 Αυγούστου 1944, λίγες μέρες πριν την απελευθέρωση του Παρισιού, η Γκεστάπο την εκτέλεσε στο κελί της. Ήταν 38 ετών και έκτοτε έχει τιμηθεί από το Ισραήλ ως μία από τους Δίκαιους των Εθνών για τις προσπάθειές της να σώσει Εβραίους.

Ο Μαγκρίτ πέθανε από καρκίνο του παγκρέατος στις 15 Αυγούστου 1967 και είναι θαμμένος στις Βρυξέλλες.

Ο πίνακας, ο οποίος εκτίθεται στο Μουσείο Μαγκρίτ στις Βρυξέλλες, σπάνια έχει εκτεθεί εκτός Βελγίου σε διάστημα πάνω από εννέα δεκαετιών. Το La Magie Noire θα εκτίθεται στο Sotheby’s Paris από τις 17 έως τις 23 Οκτωβρίου, πριν από την πώλησή του στις 24 Οκτωβρίου.