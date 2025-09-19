Σπάνιο έργο της Φρίντα Κάλο πωλείται από τον οίκο Sotheby's - Το αστρονομικό ποσό

Ένα σπάνιο πορτραίτο της Φρίντα Κάλο αναμένεται να πωληθεί σε τιμή ρεκόρ σε δημοπρασία του οίκου Sotheby's. Η Μεξικανή καλλιτέχνης, η οποία ξεκίνησε να ζωγραφίζει όσο ήταν στο κρεβάτι του πόνου, μετά από σοβαρό ατύχημα που είχε στα 18 της χρόνια, συνήθιζε να ζωγραφίζει εικόνες από τη ζωή της, αλλά και το πώς έβλεπε η ίδια τον εαυτό της σε διάφορες φάσεις της ζωής της.



Το πρόσωπό της, είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στον κόσμο της τέχνης, όπου η Φρίντα Κάλο ξεχώρισε χάρη στις τολμηρές και προκλητικές αυτοπροσωπογραφίες της. Μία λιγότερο γνωστή αυτοπροσωπογραφία της, είναι το έργο «El sueño (La cama)», δηλαδή «Το όνειρο (Το κρεβάτι)».

Το έργο βγαίνει σε δημοπρασία από τον φημισμένο οίκο Sotheby's και με εκτιμώμενη τιμή από 40 έως 60 εκατομμύρια δολάρια (34 έως 51 εκατομμύρια ευρώ) «Το όνειρο (Το κρεβάτι)» ενδέχεται να ξεπεράσει την υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί για έργο γυναίκας καλλιτέχνιδας, η οποία ανέρχεται αυτή τη στιγμή στα 44,4 εκατομμύρια δολάρια (37,7 εκατομμύρια ευρώ), που καταβλήθηκαν το 2014 για το έργο της Georgia O’Keeffe, «Jimson Weed/White Flower No. 1».

Η υψηλότερη τιμή σε δημοπρασία για έργο της Φρίντα Κάλο είναι 34,9 εκατομμύρια δολάρια (29,7 εκατομμύρια ευρώ), ποσό που καταβλήθηκε το 2021 για το «Diego and I», το οποίο απεικονίζει την καλλιτέχνιδα με τον σύζυγό της, τον ζωγράφο Ντιέγκο Ριβέρα, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Associated Press.

«Δεν είναι μόνο ένα από τα πιο σημαντικά έργα της Κάλο, αλλά και ένα από τα λίγα που υπάρχουν εκτός Μεξικού και δεν ανήκουν σε συλλογή μουσείου», δήλωσε ο Julian Dawes, αντιπρόεδρος και επικεφαλής ιμπρεσιονιστικής και μοντέρνας τέχνης της Sotheby’s Americas. «Ως έργο τέχνης και ως ευκαιρία στην αγορά, δεν θα μπορούσε να είναι πιο σπάνιο και ξεχωριστό».

Η ξεχωριστή ματιά της Φρίντα Κάλο

Η Φρίντα Κάλο ζωγράφιζε με ζωντάνια και χωρίς φειδώ τον εαυτό της και τα γεγονότα της ζωής της, η οποία ανατράπηκε από ένα ατύχημα με λεωφορείο στα 18 της. Ξεκίνησε να ζωγραφίζει όσο ήταν κλινήρης, υποβλήθηκε σε μια σειρά από επώδυνες επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη και τη λεκάνη της και φορούσε γύψινους νάρθηκες έως τον θάνατό της το 1954 σε ηλικία 47 ετών.



Το «El sueño (La cama)», το οποίο ζωγράφισε το 1940, δείχνει την καλλιτέχνιδα, στεφανωμένη με κλήματα, να βρίσκεται ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι με τέσσερις κολόνες, το οποίο αιωρείται σε έναν γαλάζιο ουρανό. Ένας σκελετός με καλώδια γεμάτα δυναμίτη και κρατώντας μια ανθοδέσμη βρίσκεται πάνω στον ουρανό του κρεβατιού.



Ο Dawes δήλωσε ότι πρόκειται για μία ψυχολογική αυτοπροσωπογραφία από μια καλλιτέχνιδα στο απόγειο της καριέρας της. «Τα σπουδαιότερα έργα της προέρχονται από αυτή τη χρονική περίοδο, μεταξύ των τελών της δεκαετίας του 1930 και των αρχών της δεκαετίας του 1940», είπε.

Το έργο, που εκτέθηκε δημόσια για τελευταία φορά στα τέλη της δεκαετίας του 1990, είναι το «αστέρι» της δημοπρασίας με περισσότερα από 100 σουρεαλιστικά έργα από καλλιτέχνες όπως ο Salvador Dalí, ο René Magritte και ο Max Ernst.



Ο οίκος Sotheby's αναφέρει ότι το μερίδιο του σουρεαλισμού στην αγορά τέχνης αυξήθηκε από 9,3% σε 16,8% μεταξύ 2018 και 2024. Ο «L’empire des lumières» του Magritte πωλήθηκε πέρυσι για 121,2 εκατομμύρια δολάρια, ένα ρεκόρ για ένα σουρεαλιστικό έργο.



Η Κάλο αρνήθηκε να χαρακτηριστεί ως σουρεαλίστρια, αλλά ο Dawes δήλωσε ότι η «γοητεία της με το ασυνείδητο» και η χρήση υπερβατικών εικόνων την τοποθετούν ξεκάθαρα σε αυτή την παράδοση.



Η έκθεση του πίνακα της Φρίντα Κάλο θα είναι ανοιχτή στη Sotheby’s του Λονδίνου μέχρι την Τρίτη (23/09) και στη συνέχεια θα ταξιδέψει στο Άμπου Ντάμπι, το Χονγκ Κονγκ και το Παρίσι, πριν από την πώληση στη Νέα Υόρκη.