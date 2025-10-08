Σε δημοπρασία πίνακες του ζωγράφου της παιδικής μας ηλικίας Bob Ross - Πόσο κοστίζουν τα έργα του

Με τη χαρακτηριστική του «αφάνα» και την ήρεμη φωνή του, ο Bob Ross εισέβαλε μέσα στα σπίτια από τους τηλεοπτικούς μας δέκτες και μας χάριζε μοναδικές δημιουργίες, ζωγραφίζοντας ειδυλλιακά τοπία. Υπήρξε μία από τις πλέον εμβληματικές φιγούρες της τηλεόρασης και αυτήν θα ενισχύσει ακόμη και μετά τον θάνατό του.

Τριάντα πίνακες που δημιούργησε ο ζωγράφος με τα φουντωτά μαλλιά θα βγουν σύντομα σε δημοπρασία, προκειμένου να καλυφθεί το κόστος προγραμματισμού ων δημόσιων τηλεοπτικών σταθμών που υποφέρουν από περικοπές στην ομοσπονδιακή χρηματοδότηση των ΗΠΑ.

Ο Bob Ross, τηλεοπτικός αστέρας στις δεκαετίες του 1980 και του 1990, «αφιέρωσε τη ζωή του στο να κάνει την τέχνη προσβάσιμη σε όλους», δήλωσε η Joan Kowalski, πρόεδρος της Bob Ross Inc. «Αυτή η δημοπρασία διασφαλίζει ότι η κληρονομιά του συνεχίζει να υποστηρίζει το ίδιο το μέσο που έφερε τη χαρά και τη δημιουργικότητά του στα αμερικανικά σπίτια για δεκαετίες».



Ο οίκος Bonhams στο Λος Άντζελες θα δημοπρατήσει τρεις πίνακες του Ρος στις 11 Νοεμβρίου, όπως αναφέρει το Associated Press. Θα ακολουθήσουν και άλλες δημοπρασίες στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, τη Βοστώνη, αλλά και διαδικτυακά. Όλα τα κέρδη θα διατεθούν σε σταθμούς που χρησιμοποιούν περιεχόμενο από τον διανομέα American Public Television.

Η ιδέα είναι να βοηθηθούν οι σταθμοί που έχουν ανάγκη με τέλη αδειοδότησης που θα τους επιτρέψουν να προβάλλουν δημοφιλή προγράμματα όπως το «The Best of Joy of Painting», βασισμένο στην εκπομπή του Ross.

Μετά τη σχετική επιθυμία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το Κογκρέσο κατήργησε το 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια που είχε διατεθεί για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, αναγκάζοντας πάνω από 500 τηλεοπτικούς σταθμούς να βρουν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης. Πολλοί ξεκίνησαν έκτακτες χρηματοδοτικές εκστρατείες. Μερικοί αναγκάστηκαν να απολύσουν προσωπικό και να κάνουν περικοπές στον προγραμματισμό τους.

Ποιος ήταν ο Bob Ross

Ο Bob Ross, αγαπημένη φιγούρα και της ελληνικής τηλεόρασης, πέθανε το 1995 από επιπλοκές καρκίνου. Το πρόγραμμα που παρουσίαζε με τις οδηγίες του για τη ζωγραφική προβλήθηκε σε σταθμούς σε όλες τις ΗΠΑ και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο πρώην λοχίας της Πολεμικής Αεροπορίας, γνωστός για την ήρεμη συμπεριφορά του και τα ενθαρρυντικά του λόγια, κέρδισε ξανά τη δημοτικότητά του κατά τη διάρκεια των lockdown της πανδημίας COVID-19.

Ο Ross μιλούσε συχνά στον αέρα, καθώς εργαζόταν για τη δημιουργία χαρούμενων μικρών σύννεφων και δέντρων, αναφέροντας ότι δεν έκανε λάθη, μόνο «χαρούμενα ατυχήματα».



Οι τριάντα πίνακες που θα δημοπρατηθούν καλύπτουν όλο το φάσμα της καριέρας του Ross και περιλαμβάνουν τοπία που απεικονίζουν γαλήνια ορεινή θέα και σκηνές από λίμνες, την χαρακτηριστική αισθητική του. Οι περισσότεροι από τους 30 πίνακες που θα δημοπρατηθούν δημιουργήθηκαν ζωντανά στην εκπομπή, ο κάθε ένας σε λιγότερο από 30 λεπτά, όσο δηλαδή και η διάρκεια ενός μόνο επεισοδίου.

Ο οίκος Bonhams πούλησε δύο έργα του Ross από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 με βουνά και λίμνες για 114.800 δολάρια και 95.750 δολάρια. Οι δημοπρασίες των 30 πινάκων που πρόκειται σύντομα να πωληθούν έχουν εκτιμώμενη συνολική αξία από 850.000 έως 1,4 εκατομμύρια δολάρια, ανέφερε ο οίκος Bonhams.