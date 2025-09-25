Σε δημοπρασία η κιθάρα που «συνέτριψε» ο Liam Gallagher τη νύχτα που διαλύθηκαν οι Oasis

Οι αδελφοί Gallagher μπορεί να συμφιλιώθηκαν για να ξεκινήσουν μια παγκόσμια περιοδεία που έσπασε κάθε ρεκόρ, αλλά ένα αντικείμενο που θυμίζει τις πιο ταραχώδεις στιγμές της σχέσης τους πρόκειται να επανέλθει στο προσκήνιο.

Μια κιθάρα που, σύμφωνα με τον Noel, «συνθλίφθηκε» από τον Liam τη νύχτα που διαλύθηκαν οι Oasis μετά από έναν καυγά στα παρασκήνια του φεστιβάλ Rock en Seine στο Παρίσι το 2009, θα βγει σε δημοπρασία. Η κόκκινη κιθάρα Gibson ES-355 της δεκαετίας του 1960 εκτιμάται ότι θα πιάσει έως και 500.000 λίρες, σημειώνει ο Guardian.

Η διάλυση ήταν αναμενόμενη εδώ και μήνες. Οι αδελφοί είχαν αρχίσει να ανταλλάσσουν δημόσια προσβλητικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν μιλούσαν πια μεταξύ τους και ταξίδευαν με ξεχωριστά οχήματα προς και από τις συναυλίες τους την εποχή της διάλυσης. Ο καβγάς στο Παρίσι, που συνέβη ακριβώς τη στιγμή που επρόκειτο να ανέβουν στη σκηνή, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

Ο Noel Gallagher ανακοίνωσε τη διάλυση στην ιστοσελίδα του συγκροτήματος. «Με κάποια λύπη και μεγάλη ανακούφιση σας ανακοινώνω ότι αποχωρώ από τους Oasis απόψε», είπε. «Ο κόσμος θα γράψει και θα πει ό,τι θέλει, αλλά απλά δεν μπορούσα να συνεχίσω να δουλεύω με τον Liam ούτε μια μέρα παραπάνω».

Η επανένωση του συγκροτήματος αυτό το καλοκαίρι εκτιμάται ότι θα αποφέρει 400 εκατομμύρια λίρες στους αδελφούς, οι οποίοι συνεχίζουν τις περιοδείες τους, με δύο ακόμη συναυλίες στο στάδιο Wembley αυτό το μήνα.

Πωλείται και η κιθάρα που χρησιμοποιήθηκε στην ηχογράφηση του Wonderwall

Η ακουστική κιθάρα Takamine FP460SC του Noel Gallagher, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την ηχογράφηση του Wonderwall, πωλείται επίσης μαζί με περίπου 150 αντικείμενα των Oasis στο πλαίσιο της δημοπρασίας Propstore.

Η ευρύτερη δημοπρασία περιλαμβάνει τα γυαλιά ηλίου του John Lennon από την περίοδο «lost weekend», τα οποία εκτιμάται ότι θα φέρουν 300.000 λίρες, και το λευκό καπέλο του Michael Jackson από το Smooth Criminal, το οποίο αναμένεται να φέρει 80.000 λίρες.

Ο Mark Hochman, ειδικός μουσικής στο Propstore, δήλωσε: «Από τα αδιαμφισβήτητα γυαλιά του John Lennon έως τις εμβληματικές κιθάρες του Noel Gallagher, αυτά δεν είναι απλά συλλεκτικά αντικείμενα, αλλά πολιτιστικά ορόσημα που έχουν εμπνεύσει εκατομμύρια ανθρώπους».