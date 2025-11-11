Πίνακας του Κλιμτ αναμένεται να ξεπεράσει τα 150 εκ. δολάρια - Η τραγική ιστορία πίσω από το έργο

Πριν από δύο χρόνια, το τελευταίο πορτρέτο του Γκούσταβ Κλιμτ - ένα ζωντανό πορτρέτο μιας άγνωστης γυναίκας με μια βεντάλια - ξεπέρασε το ρεκόρ δημοπρασίας του καλλιτέχνη όταν πουλήθηκε για το εκπληκτικό ποσό των 108 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το ρεκόρ του Αυστριακού ζωγράφου αναμένεται να καταρριφθεί ξανά από ένα μνημειώδες πορτρέτο, ύψους δύο μέτρων, μιας νεαρής κληρονόμου. Ένα πορτρέτο, το οποίο λεηλατήθηκε από τους Ναζί και σχεδόν καταστράφηκε κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Σπάνια εμφανιζόταν για δεκαετίες, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του κληρονόμου της Estée Lauder, Leonard A. Lauder, μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής του (πέθανε τον Ιούνιο).



Την επόμενη εβδομάδα, το «Πορτρέτο της Elisabeth Lederer» αναμένεται να πουληθεί για πάνω από 150 εκατομμύρια δολάρια (σχεδόν 130 εκατομμύρια ευρώ) ως η κορυφαία συλλογή σε δημοπρασία της συλλογής της Lauder, που διοργανώνεται από τον οίκο Sotheby's. Η συλλογή, η οποία περιλαμβάνει ακόμη δύο έργα του Κλιμτ - και τα δύο τοπία της λίμνης Attersee, που εκτιμώνται σε τιμή άνω των 70 και 80 εκατομμυρίων δολαρίων - θα μπορούσε να πιάσει συνολικά πάνω από 400 εκατομμύρια δολάρια (345 εκατομμύρια ευρώ).

Στη συλλογή του Leonard A. Lauder



Μεταξύ των έργων του καλλιτέχνη, το πορτρέτο της Elisabeth Lederer, κόρης των πλουσιότερων Βιεννέζων προστάτων του, είναι λιγότερο γνωστό. Ολοκληρώθηκε δύο χρόνια πριν από τον θάνατο του Κλιμτ το 1918 και το πορτρέτο την απεικονίζει με μια αραχνοΰφαντη, διακοσμητική ρόμπα, περιτριγυρισμένη από μοτίβα κινεζικής τέχνης.

Για πολλά χρόνια, ο πίνακας βρισκόταν στο σπίτι του Lauder στην Πέμπτη Λεωφόρο στη Νέα Υόρκη. Εμφανίστηκε στο κοινό περιστασιακά, μία φορά στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης και μερικές φορές στη Neue Galerie New York (που ιδρύθηκε από τον αδελφό του). Το 2017, ωστόσο, ο Lauder το δάνεισε στην Εθνική Πινακοθήκη του Καναδά για την πρώτη παρατεταμένη διαμονή του, όπου παρέμεινε μέχρι νωρίτερα φέτος.

Ενώ βρισκόταν στο σπίτι του, ο πίνακας ήταν ένα κόσμημα της συλλογής του, αρχικά εκτεθειμένος στο σαλόνι του και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην τραπεζαρία του για να δημιουργηθεί χώρος για ένα μεγάλο κυβιστικό έργο του Fernand Léger, σύμφωνα με την ιστορικό τέχνης Emily Braun, η οποία εργάστηκε ως σύμβουλος τέχνης του Lauder για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.

«Έτρωγε μεσημεριανό όποτε ήταν σπίτι, και το γεύμα γινόταν σε ένα μικρό στρογγυλό τραπέζι ακριβώς δίπλα στον πίνακα», είπε η Braun στο CNN.

Σε μικρή απόσταση, στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, εκατομμύρια επισκέπτες περνούν κάθε χρόνο από το συνοδευτικό πορτρέτο του Κλιμτ, της μητέρας της Lederer, Serena. Ζωγραφισμένο περίπου 15 χρόνια πριν, η στυλιστική μετατόπιση μεταξύ των δύο έργων είναι εμφανής. Το πορτρέτο της Serena είναι απλό και λιτό, σε αντίθεση με την τολμηρή, πλούσια σύνθεσης της Elisabeth. Ωστόσο, και οι δύο έχουν το ίδιο σκοτεινό, δυναμικό βλέμμα, σημείωσε η Braun.

«Θα δείτε ότι ο Κλιμτ είτε μαγεύεται από (τα μάτια της Serena) είτε είναι αρκετά έξυπνος ζωγράφος για να ξέρει να ζωγραφίζει αυτό το απίστευτο μαύρο χρώμα του άνθρακα», σχολίασε η ίδια.



Σημαδεμένος από τραγωδία



Και οι δύο πίνακες απέφυγαν ένα καταστροφικό τέλος κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, όταν οι Ναζί κατέσχεσαν την τεράστια συλλογή έργων τέχνης του Lederer για περισσότερο από μια δεκαετία. Πολλά από τα έργα του Κλιμτ παρουσιάστηκαν σε μια έκθεση του 1943 στη Βιέννη, η οποία τότε φυλασσόταν στο κάστρο Ίμεντορφ, το οποίο κάηκε στο τέλος του πολέμου. Αλλά τα οικογενειακά πορτρέτα, που αποκλείστηκαν από την έκθεση λόγω της εβραϊκής τους καταγωγής, χωρίστηκαν και τελικά σώθηκαν.



Η Elisabeth Lederer, μόλις 20 ετών την εποχή που πόζαρε για τον Κλιμτ, ήταν «μια απίστευτα τραγική φιγούρα», είπε η Μπράουν. «Δόξα τω Θεώ που αυτό το πορτρέτο επιβιώνει».

Η Lederer έχασε τα πάντα πριν από τον πόλεμο και πέθανε πριν τελειώσει, σε ηλικία 50 ετών, με τις ακριβείς συνθήκες να παραμένουν ασαφείς.



Τη δεκαετία του 1920, καθώς ο φασισμός άρχισε να ρίχνει τη μακρά σκιά του, έγινε προτεστάντρια και παντρεύτηκε έναν βαρόνο, αλλά εκείνος τη χώρισε λίγο πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, την ίδια χρονιά που πέθανε ο μικρός γιος τους. Η οικογένειά της έφυγε, αλλά εκείνη παρέμεινε στη Βιέννη. Ήταν ευάλωτη ως ανύπαντρη Εβραία γυναίκα, όπως σημείωσε ο οίκος Sotheby's, γι' αυτό ισχυρίστηκε ότι ο Κλιμτ, ο οποίος πέθανε το 1918, ήταν στην πραγματικότητα ο πατέρας της.



«Προστατευόταν σε κάποιο βαθμό από αυτή την κατασκευασμένη πατρότητα, η οποία ήταν ένα τέχνασμα που υποβοηθήθηκε και υποκινήθηκε από τη μητέρα της», εξήγησε η Braun. Ο Κλιμτ ήταν στενός οικογενειακός φίλος και δάσκαλος σχεδίου από την παιδική της ηλικία, αλλά είχε επίσης φήμη - φέρεται να ήταν πατέρας αρκετών παιδιών εκτός γάμου - «οπότε αυτό ήταν απλώς ένα ακόμη παράδειγμα που δεν ήταν απίθανο», πρόσθεσε.