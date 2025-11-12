Διαμαντένια καρφίτσα του Ναπολέοντα πωλήθηκε για 3,79 εκ. ευρώ - Η σύνδεση με το Βατερλώ

Μια διαμαντένια καρφίτσα που έχασε ο Γάλλος αυτοκράτορας Ναπολέων ενώ προσπαθούσε να διαφύγει από τη Μάχη του Βατερλώ στις αρχές του 19ου αιώνα, πωλήθηκε για 3,79 εκατομμύρια ευρώ σε δημοπρασία στη Γενεύη την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025, όπως ανακοίνωσε ο οίκος Sotheby's.

Η καρφίτσα, η οποία μπορεί επίσης να φορεθεί και ως μενταγιόν, αποτελείται από ένα οβάλ διαμάντι βάρους άνω των 13 καρατίων που περιβάλλεται από διαμάντια μικρότερης κοπής. Η τιμή πώλησης ξεπέρασε κατά πολύ την υψηλότερη εκτίμηση πριν από την πώληση, η οποία ήταν μεταξύ 130.000 και 220.000 ευρώ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA

«Αυτό το ιστορικό και εξαιρετικά σημαντικό διαμαντένιο κόσμημα ήταν μέρος άλλων προσωπικών αντικειμένων που είχε πάρει μαζί του ο αυτοκράτορας στο Βατερλώ, συμπεριλαμβανομένων μεταλλίων, όπλων, ασημικών, ενός καπέλου και μιας κοσμηματοθήκης που περιείχε δεκάδες διαμάντια καθώς και κοσμήματα», ανέφερε ο οίκος Sotheby's.

«Στη βιασύνη του να εγκαταλείψει το Βατερλώ, όπου τα στρατεύματά του είχαν συντριφθεί από τις συνδυασμένες δυνάμεις του βρετανικού και του πρωσικού στρατού, ο Ναπολέων αναγκάστηκε να εγκαταλείψει μερικές από τις άμαξές του όταν αυτές κόλλησαν σε έναν λασπωμένο δρόμο λίγα μίλια μακριά από το πεδίο της μάχης - συμπεριλαμβανομένης της άμαξας που περιείχε αυτά τα πολύτιμα αντικείμενα», συμπλήρωσε.



Το κόσμημα κατασκευάστηκε για τον Ναπολέοντα γύρω στο 1810, «πιθανώς για να κοσμεί το καπέλο του σε ειδικές περιστάσεις», εξηγεί ο οίκος δημοπρασιών.



Τρεις ημέρες μετά τη μάχη του Βατερλώ, η διαμαντένια καρφίτσα του Ναπολέοντα προσφέρθηκε ως λάφυρο στον βασιλιά Φρειδερίκο Γουλιέλμο Γ' της Πρωσίας.



Για περισσότερους από δύο αιώνες, τα κοσμήματα αποτελούσαν μέρος κειμηλίων του Πρωσικού Βασιλικού Οίκου των Χόχεντσολερν. Ο οίκος Sotheby's δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του πωλητή και δήλωσε ότι ο αγοραστής ήταν «ιδιώτης συλλέκτης», αναφέρει ο Independent.

Η ληστεία στο Λούβρο ανέβασε την τιμή

Ανάμεσα σε δεκάδες κοσμήματα που βρίσκονταν σε δημοπρασία, υπήρχε ένα πράσινο βηρύλλιο βάρους άνω των 132 καρατίων, το οποίο λέγεται ότι φορούσε ο Ναπολέων στη στέψη του το 1804. Το κόσμημα πωλήθηκε στην τιμή των 906.000 ευρώ, δηλαδή περισσότερο από 17 φορές την ακριβή εκτίμηση πριν από την πώληση.



ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA

Ένας ειδικός σε διαμάντια είπε ότι η πώληση απέκτησε επιπλέον γοητεία μετά την πολυσυζητημένη ληστεία κοσμημάτων του Ναπολέοντα από το μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι τον περασμένο μήνα.



«Δεδομένης της πρόσφατης ληστείας στο Λούβρο και της προέλευσης της αναμφισβήτητα πιο διάσημης προσωπικότητας της Γαλλίας στην ιστορία, δεν με εκπλήσσει το γεγονός ότι το κόσμημα έφτασε το μεγαλοπρεπές ποσό των 3,79 εκατομμυρίων ευρώ», δήλωσε ο Tobias Kormind, διευθύνων σύμβουλος του διαδικτυακού κοσμηματοπωλείου 77 Diamonds. «Η καρφίτσα έρχεται σε μια στιγμή ανανεωμένης παγκόσμιας γοητείας για τα ναπολεόντεια κοσμήματα και η ιστορία της είναι ακαταμάχητη».

ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA

Αργότερα την Τετάρτη, ο οίκος Sotheby's διοργάνωσε μια δημοπρασία «υψηλών κοσμημάτων» με ένα ροζ διαμάντι 10 καρατίων, γνωστό ως «Λαμπερό Τριαντάφυλλο», το οποίο αναμένεται να πιάσει περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια. Η πέτρα ανακαλύφθηκε στο ορυχείο Lulo της Αγκόλας.