Η McLaren του Ayrton Senna βγαίνει σε πλειστηριασμό

Η χρονιά είναι το 1991 και στην πίστα όπου γίνεται το Grand Prix της Βραζιλίας στο Σάο Πάολο ένα κόκκινο-λευκό μονοθέσιο σηκώνει το πλήθος στα πόδια του. Πρόκειται για τη McLaren MP4/6/1 – το πρώτο της οικογένειας MP4/6 της McLaren – με τον Ayrton Senna στο τιμόνι. Ο ουρανός σκοτεινός, όμως οι κερκίδες παίρνουν φωτιά. Στη McLaren με το νούμερο #1, ο Ayrton Senna παλεύει όχι μόνο με τους αντιπάλους του, αλλά και με το ίδιο του το αυτοκίνητο.

Η MP4/6/1, αυτό το εξαιρετικό αλλά «δύστροπο» μηχάνημα, θα γινόταν το όχημα μιας από τις πιο συγκλονιστικές νίκες στην ιστορία της Formula 1. Σήμερα, αυτό το ίδιο μονοθέσιο βγαίνει σε πλειστηριασμό από τη RM Sotheby’s, έτοιμο να περάσει στα χέρια ενός συλλέκτη που δεν αγοράζει ένα αυτοκίνητο, αλλά μνήμη, μία στιγμή στο χρόνο και την ιστορία της F1.

Φωτογραφία αρχείου: RM Sotheby's Tim Scott Fluid Images

Analog car in a digital world

Η McLaren MP4/6 ήταν ένα από τα τελευταία μεγάλα αγωνιστικά «αναλογικά» τέρατα. Καρδιά της, ο V12 κινητήρας της Honda με 3500 κ.εκ. χωρητικότητα και περίπου 720 ίππους, ένα μηχανικό έργο τέχνης που απαιτούσε σεβασμό. Το χειροκίνητο κιβώτιο των έξι σχέσεων δεν άφηνε περιθώρια λάθους· κάθε αλλαγή ήθελε δύναμη, ακρίβεια και νεύρο.

Το πλαίσιό της από ανθρακόνημα, σχεδιασμένο από τον Neil Oatley υπό την καθοδήγηση του Gordon Murray, ήταν μια ισορροπία ταχύτητας και αντοχής. Το 1991, η McLaren MP4/6 έφερε τον Senna στην κορυφή του κόσμου — και ήταν το τελευταίο μονοθέσιο που κατέκτησε πρωτάθλημα με V12 κινητήρα και χειροκίνητο κιβώτιο.

Φωτογραφία αρχείου: Imago Visions in Golf

Grand Prix Βραζιλίας 1991: Κόντρα σε όλα

Το μονοθέσιο με πλαίσιο MP4/6-1, αυτό που βγαίνει τώρα σε δημοπρασία, είναι αυτό, που ο Senna οδήγησε στο Grand Prix της Βραζιλίας. Ήταν η πρώτη νίκη στην πατρίδα του, μια στιγμή που ξεπέρασε τον αθλητισμό. Για τον Senna, δεν ήταν απλώς ένας αγώνας — ήταν κάθαρση. Μετά από χρόνια προσπαθειών, βρισκόταν επιτέλους στην κορυφή μπροστά στο κοινό του, οδηγώντας ένα αυτοκίνητο που είχε αρχίσει να τον προδίδει.

Στους τελευταίους 10 γύρους, το κιβώτιο της MP4/6 άρχισε να «σπάει» κι ο Senna αναγκάστηκε να τερματίσει κολλημένος στην έκτη ταχύτητα, παλεύοντας να κρατήσει τη δύναμη του V12 χωρίς το μοτέρ να σβήσει. Κάθε στροφή ήταν μία υπερπροσπάθεια. Στις γρήγορες καμπές δεν τον βοηθούσε το κιβώτιο ώστε να επιβραδύνει και πάλευε με το τιμόνι και τα φρένα να νικήσει τη φυσική. Στις αργές στροφές προσπαθούσε να κρατήσει τον κινητήρα σε λειτουργεία.

Το σώμα του υπέφερε, τα χέρια του πονούσαν, ένοιωθε την εξάντληση να τον κυριεύει και όμως συνέχισε. Όταν πέρασε τη γραμμή του τερματισμού, σχεδόν τρία δευτερόλεπτα μπροστά από τον Patrese, ξέσπασε σε μια κραυγή που ακούστηκε ως την εξέδρα.

Η εικόνα του Senna να βγαίνει με βοήθεια από αυτό το αυτοκίνητο και να σηκώνει με δυσκολία το τρόπαιο, σχεδόν καταρρέοντας από την εξάντληση, έμεινε για πάντα χαραγμένη στη μνήμη των φίλων της Formula 1, όπως φαίνεται και στο video, από την ταινία με το όνομά του στο κομμάτι που μόνταρε και προβάλει το κανάλι Maquigrafia στο YouTube.

Από τη δράση στην ιστορία

Η McLaren MP4/6/1 έμεινε στο εργοστάσιο του Woking για σχεδόν τρεις δεκαετίες, ένα κομμάτι ιστορίας προσεκτικά φυλαγμένο. Το 2020 πέρασε σε ιδιωτικά χέρια και συντηρήθηκε σχολαστικά από τη McLaren Heritage και την εξειδικευμένη Lanzante Ltd.

Φωτογραφία αρχείου: RM Sotheby's Tim Scott Fluid Images

Σήμερα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργική κατάσταση, με όλα τα μηχανικά μέρη πιστοποιημένα, έτοιμη να ξαναπάρει μπρος — όχι απλώς ως ένα παλιό μονοθέσιο, αλλά ως ζωντανή ανάμνηση μιας εποχής όπου ο οδηγός ήταν ήρωας, ήταν ο Θεός της F1.

Τι πραγματικά είναι η MP4/6/1

Σε μια εποχή όπου τα μονοθέσια είναι υβριδικά θαύματα τεχνολογίας, γεμάτα αισθητήρες, που μεταδίδουν διαρκώς δεδομένα και πληροφορίες, η MP4/6 θυμίζει την εποχή που η ψυχή του οδηγού καθόριζε το αποτέλεσμα. Δεν υπήρχε traction control, δεν υπήρχαν «χαρτογραφήσεις» ισχύος. Υπήρχε μόνο το θάρρος, η αντοχή και η ικανότητα να κουμαντάρεις μια μηχανή που σε δοκίμαζε σε κάθε στροφή. Αυτή είναι και η ουσία του μύθου της: Η MP4/6/1 δεν είναι απλώς το μονοθέσιο της McLaren του 1991 — είναι η McLaren του Ayrton Senna.

Η κλειστή δημοπρασία στο Ντουμπάι

Ο οίκος δημοπρασιών RM Sotheby’s αναμένει τιμή μεταξύ 12 και 15 εκατομμυρίων δολαρίων, στην κλειστή (μόνο καλεσμένοι και όσοι πλειοδοτήσουν μπορούν να παραβρεθούν) δημοπρασία στο Ντουμπάι 8-11 Δεκεμβρίου.

Φωτογραφία αρχείου: RM Sotheby's Tim Scott Fluid Images

Μάλιστα οι ιθύνοντες του event ίσως να επιτρέψουν και προσφορές μέσω τηλεφώνου ή internet. Για τους συλλέκτες, είναι ένα από τα σπανιότερα και πιο σημαντικά αγωνιστικά αυτοκίνητα της εποχής του. Για τους φίλους της Formula 1, είναι κάτι βαθύτερο: Ένα σύμβολο της ανθρώπινης αποφασιστικότητας απέναντι στα όρια.

Ίσως, όταν αυτό το μονοθέσιο δουλέψει ξανά, για μια στιγμή να ακουστεί κάτι περισσότερο από τον ήχο του V12. Ίσως ν’ ακουστεί εκείνη η φωνή του Senna που πάλευε με τη βροχή και τη μοίρα. Η McLaren MP4/6/1 δεν είναι απλώς ένα αυτοκίνητο που πωλείται. Είναι η ανάσα μιας εποχής που δεν θα επιστρέψει — κι αυτό την κάνει ανεκτίμητη.