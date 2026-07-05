Φωτιά τώρα στην Οινόη: Επί ποδός ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής - Ήχησε το 112

Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 15:30 το μεσημέρι της Κυριακής (5/7) στη θέση Σφάκα πλησίον της Οινόης, στην Μάνδρα Αττικής, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Αυτή τη στιγμή, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν ενισχυθεί και στο σημείο της πυρκαγιάς επιχειρούν 140 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 34 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Αττικής.

Φωτιά στην Οινόη / Facebook

Στην περιοχή της πυρκαγιάς έχει μεταβεί και η ομάδα drones «ΙΚΑΡΟΣ» του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ από τις φλόγες δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.

Μάλιστα, λίγο μετά τις 16:00 εστάλη και μήνυμα από το 112, με το οποίο γίνεται έκκληση σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Οινόη να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Οι δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, με στόχο να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς πριν πλησιάσει σε κατοικημένες περιοχές ή πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις, ενώ στην περιοχή επικρατούν συνθήκες που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Σύμφωνα με τον χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς σήμερα η Αττική είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Φωτιά στην Οινόη / Facebook

Ποιοι δρόμοι έχουν κλείσει

Μάλιστα, σύμφωνα με ενημέρωση της Τροχαίας, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων:

1. Στην Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θηβών από το ύψος της περιφερειακής οδού Οινόης - Πόρτο Γερμενού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα

2. Στην Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θηβών από το ύψος της ταβέρνας Λινάρδος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια

3. Στον κυκλικό κόμβο Μάνδρας (Cyclon), ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα.

Διακοπή κυκλοφορίας και στον Προαστιακό

Η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, έχει διακοπεί από τις 14:30 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Ασπρόπυργος – Άνω Λιόσια και από τις 15:12 η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος – Άνω Λιόσια, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1317 (Κιάτο – Πειραιάς) παραμένει στον Σταθμό Νέας Περάμου, ενώ οι αμαξοστοιχίες που εκτελούν τα δρομολόγια 1319 (Κιάτο – Πειραιάς) και 1321 (Κιάτο – Πειραιάς) παραμένουν στους Σταθμούς Κορίνθου και Κιάτου, αντίστοιχα.

Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, επηρεάζονται δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους και υποκαταστάσεις τμημάτων των διαδρομών με λεωφορεία της Hellenic Train.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.