Φωτιά τώρα στις Αμμούδες Ρόδου - Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση εκδηλώθηκε στις Αμμούδες Ρόδου, σήμερα, Κυριακή 5 Ιουλίου, λίγο μετά τις 13:30. Στην περιοχή επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 11ης ΕΜΟΔΕ , εθελοντές και 9 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασικη έκταση στην περιοχή Αμμούδες Ρόδου. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 11ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 5, 2026

Ενδεικτικό των καιρικών συνθηκών που επικρατούν, είναι ότι υπάρχει έντονος κυματισμός που δυσχεραίνει τη λήψη νερού από τα αεροσκάφη.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.

Φωτό Δημοκρατική της Ρόδου

Πηγή Συμβαίνει Τώρα

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.



Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρόδου, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.