Ρόδος: 19χρονος Τσέχος ποδοσφαιριστής παρασύρθηκε από φορτηγό ενώ έκανε τζόκινγκ

Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Ρόδο, όπου ένας 19χρονος ποδοσφαιριστής από την Τσεχία έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και τον αθλητικό κόσμο της χώρας του.

Πρόκειται για τον Ντέιβιντ Γέραμπεκ, παίκτη της ΣΚ Αρτίς Μπρνο, ο οποίος βρισκόταν στο νησί των Ιπποτών για διακοπές μαζί με τη σύντροφό του, Πάβλα Έλλα Παβλίτσκοβα, φοιτήτρια σχεδίου μόδας και υποψήφια για τον τίτλο «Μις Τσεχία 2026».

Το χρονικό του δυστυχήματος

Το μοιραίο συνέβη το πρωί, όταν ο 19χρονος αθλητής βγήκε για το καθιερωμένο του τζόκινγκ σε δρόμο του παραθαλάσσιου χωριού Αφάντου. Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται από τις Αρχές, ο νεαρός παρασύρθηκε από ένα φορτηγάκι. Παρά την άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο, ο άτυχος νέος υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του, σύμφωνα με τη Δημοκρατική.

Ο 61χρονος οδηγός του οχήματος συνελήφθη αμέσως από την αστυνομία, η οποία διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

«Ήσουν τα πάντα για μένα» – Ραγίζουν καρδιές τα μηνύματα

Η ποδοσφαιρική του ομάδα εξέδωσε ανακοίνωση στο Instagram, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη για τον χαμό του νεαρού παίκτη:

«Ο παίκτης των νέων μας και της Β’ ομάδας, Ντέιβιντ Γέραμπεκ, είχε τραγικό τέλος κατά τη διάρκεια των διακοπών του στο εξωτερικό. Ο Ντέιβιντ δεν ήταν μόνο ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, αλλά πάνω απ’ όλα ένας σπουδαίος άνθρωπος, τον οποίο θα θυμόμαστε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη».

Την ίδια ώρα, συγκλονίζει το αντίο της συντρόφου του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δημοσιεύοντας κοινές τους φωτογραφίες, έγραψε: «Αγάπη μου. Για πάντα! Θα σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά για πάντα. Θα ζήσω για σένα. Ήσουν τα πάντα για μένα και πάντα θα είσαι. Δεν έχω λόγια… Ήμασταν τόσο χαρούμενοι».