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Νεκρή 82χρονη που παρασύρθηκε από δίκυκλο στη λαϊκή αγορά του Αγίου Δημητρίου στη Ρόδο

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται.

Φωτο αρχείου: Eurokinissi
Φωτο αρχείου: Eurokinissi
Αγγελική Γιαννακού avatar
Αγγελική Γιαννακού

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Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα, Σάββατο 4 Ιουλίου, το πρωί, στη λαϊκή αγορά του Αγίου Δημητρίου, στην πόλη της Ρόδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Ροδιακής, μία 82χρονη παρασύρθηκε από διερχόμενο δίκυκλο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο Νοσοκομείο Ρόδου.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή, η 82χρονη υπέκυψε στα τραύματά της λίγη ώρα αργότερα.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.

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