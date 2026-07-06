Σπάρτη: Δύο νεκροί από μετωπική σύγκρουση ΙΧ με πυροσβεστικό όχημα

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (6/7) στη Σπάρτη, όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης. Το ΙΧ στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα φέρεται να ξέφυγε από την πορεία του και να συγκρούστηκε μετωπικά με το πυροσβεστικό όχημα.

Το πυροσβεστικό όχημα κινούνταν προς την κατεύθυνση φωτιάς στην περιοχή της Αγίας Ελένης Τροιζηνίας, όταν σημειώθηκε η μοιραία σύγκρουση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες notospress, το ΙΧ που κινούνταν από την Τρίπολη προς τη Σπάρτη, εξετράπη της πορείας του λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου, το οποίο κατευθυνόταν σε επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο επιβαινόντων στο ΙΧ. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.