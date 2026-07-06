Ελλάδα Τροχαίο Λουτράκι Ηλεκτρικό Πατίνι Ανήλικοι

Σοβαρό τροχαίο στο Λουτράκι: Αυτοκίνητο παρέσυρε 16χρονο με ηλεκτρικό πατίνι

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 16χρονος φέρει κάταγμα στην κλείδα και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΤΙΝΙΑ (ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΤΙΝΙΑ (ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
Χριστόδουλος Σκούντας avatar
Χριστόδουλος Σκούντας

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (6/7) στο Λουτράκι, στην κεντρική λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν 16χρονος που κινούταν με ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με το loutrakiblog.gr, το τροχαίο σημειώθηκε όταν το αυτοκίνητο εξήλθε από παρακείμενο στενό και χτύπησε τον 16χρονο.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο ανήλικος βρέθηκε κάτω από τις ρόδες του οχήματος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ άμεσα έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στον 16χρονο και στη συνέχεια τον μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 16χρονος φέρει κάταγμα στην κλείδα και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

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