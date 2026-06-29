Ηλεκτρικά πατίνια: Μπλόκο στους κάτω των 17 και πρόστιμα-σοκ έως 1.000 ευρώ – Όλες οι αλλαγές

Σαρωτικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας, πώλησης και ενοικίασης των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει νέα νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταφορών. Τη σχετική ενημέρωση έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες του σχεδίου που αποσκοπεί στη δραστική ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, την πρόληψη των σοβαρών ατυχημάτων και, κυρίως, την αυξημένη προστασία των ανηλίκων.

Τα 6 «κλειδιά» της νέας νομοθεσίας

Το υπουργείο θεσπίζει αυστηρούς κανόνες και περιορισμούς, βάζοντας τέλος στην ασυδοσία των προηγούμενων ετών. Ειδικότερα, το πλαίσιο προβλέπει:

Ηλικιακό «μπλόκο»: Απαγορεύεται ρητά η χρήση ηλεκτρικών πατινιών στον δρόμο από άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών. Από το μέτρο εξαιρούνται αποκλειστικά τα ειδικά ηλεκτρικά οχήματα που αφορούν άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Πρόστιμα-σοκ στους μεγάλους δρόμους: Αυστηροποιούνται πλήρως οι κυρώσεις για τους οδηγούς πατινιών που κυκλοφορούν σε οδούς με επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χλμ./ώρα (όπως μεγάλες λεωφόροι). Το διοικητικό πρόστιμο εκτινάσσεται από τα 30 ευρώ που ίσχυαν μέχρι σήμερα, στα 350 ευρώ. Υποχρεωτικά έγγραφα: Οι οδηγοί είναι πλέον υποχρεωμένοι να φέρουν μαζί τους κατά τη διάρκεια της οδήγησης νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο) καθώς και το αποδεικτικό ασφάλισης του οχήματος. Υποχρεωτική ασφάλιση: Οι κάτοχοι ηλεκτρικών πατινιών υποχρεούνται πλέον να διαθέτουν ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για την κυκλοφορία των οχημάτων τους. Απαγόρευση διάθεσης σε ανήλικους: Απαγορεύεται πλήρως η πώληση, εκμίσθωση (ενοικίαση) και κάθε είδους διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Καμπάνες 1.000 ευρώ στις εταιρείες: Οι εταιρείες εμπορίας ή ενοικίασης που θα παραβιάζουν τον νόμο και θα πωλούν ή θα εκμισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών, θα τιμωρούνται με τσουχτερό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.

«Ιδιαίτερη μέριμνα για τα παιδιά»

Το στίγμα της νέας κυβερνητικής παρέμβασης έδωσε με δήλωσή του ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη προστασίας των νέων.

«Ο στόχος μας είναι ξεκάχαρος: να ενισχύσουμε την ασφάλεια στους δρόμους, να περιορίσουμε τα ατυχήματα και να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα παιδιά», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Κώτσηρας.

Η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία αναμένεται να μειώσει το χάος που παρατηρείται συχνά στα αστικά κέντρα, με ανήλικους οδηγούς να κινούνται χωρίς κανόνες ανάμεσα σε πεζούς και οχήματα, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια.