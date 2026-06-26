Ηλεκτρικά πατίνια: Τέλος η οδήγηση από ανηλίκους κάτω των 17 - Τι αλλάζει με τις νέες ρυθμίσεις

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Νέες ρυθμίσεις για την ασφαλή χρήση των ηλεκτρικών πατινιών εισάγονται μέσω σχεδίου νόμου του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στόχος είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, η πρόληψη ατυχημάτων και η προστασία των ανηλίκων.

Απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 17

Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαμβάνεται η απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών, με εξαίρεση πατίνια που χρησιμοποιούνται από άτομα με αναπηρία.

Για την παράβαση προβλέπεται πρόστιμο 150 ευρώ, ενώ απαγορεύεται και η πώληση ή εκμίσθωση πατινιών σε ανηλίκους.

Οι χρήστες θα υποχρεούνται να φέρουν έγγραφο ταυτοποίησης και αποδεικτικό ασφάλισης κατά την οδήγηση.

Παράλληλα καθιερώνεται υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, με πρόστιμο 250 ευρώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Αυστηρότερες κυρώσεις για επικίνδυνη κυκλοφορία

Ενισχύονται οι κυρώσεις για χρήση ηλεκτρικών πατινιών σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 50 χλμ/ώρα.

Το πρόστιμο αυξάνεται από 30 σε 350 ευρώ, ενώ πρόστιμα έως 1.000 ευρώ προβλέπονται για εταιρείες που διαθέτουν πατίνια σε ανηλίκους.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας τόνισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η οδική ασφάλεια και η προστασία της ανθρώπινης ζωής, σημειώνοντας ότι έχουν καταγραφεί σοβαρά ατυχήματα με θύματα, μεταξύ των οποίων και παιδιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ