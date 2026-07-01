Φωτιά σε πολυκατοικία στην Αμβέρσα: Αναφορές για πολλούς νεκρούς και τραυματίες

Σε τραγωδία εξελίχθηκε πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης (1/7) σε πολυκατοικία στην Αμβέρσα του Βελγίου, με τις τοπικές αρχές να κάνουν λόγο για πολλούς νεκρούς και αρκετούς τραυματίες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε στις 09:53 τοπική ώρα για μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στον όγδοο όροφο δεκαώροφης πολυκατοικίας, στην περιοχή Linkeroever της Αμβέρσας.

Το κτίριο εκκενώθηκε άμεσα, ενώ σε αυτό διέμεναν περισσότεροι από 200 άνθρωποι, μεταδίδει το Reuters.

Οι βελγικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι, εκτός από τους νεκρούς, υπάρχουν και αρκετοί τραυματίες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας τους.

#Hevigebrand in Antwerpen 🔥🔥 Meerdere zwaargewonden bij brand appartementsgebouw van 10 hoog op Linkeroever, brandweer zoekt nog naar slachtoffershttps://t.co/kn71TWKdjH — berreverwerre (@linkerbeeneerst) July 1, 2026

Παράλληλα, η αστυνομία κάλεσε τους κατοίκους της περιοχής που επηρεάζονται από τον καπνό να κρατήσουν κλειστά παράθυρα και πόρτες και, εφόσον χρειάζεται, να απενεργοποιήσουν τα συστήματα εξαερισμού.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από διαφορετικές περιοχές της Αμβέρσας, με τις επιχειρήσεις κατάσβεσης και έρευνας να βρίσκονται σε εξέλιξη.