Πένθος στο Βέλγιο - Τουλάχιστον έξι νεκροί από την φωτιά σε πολυκατοικία

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το πρωί της Τετάρτης 1η Ιουλίου σε δεκαώροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα του Βελγίου λίγο πριν από τις 10:00 το πρωί (τοπική ώρα), όταν η πυροσβεστική δέχθηκε κλήση για φωτιά σε δεκαώροφη πολυκατοικία στην περιοχή Λίνκερεβερ.

Το κτίριο, στο οποίο διαμένουν περισσότεροι από 200 άνθρωποι, εκκενώθηκε άμεσα, ενώ αρκετοί ένοικοι απεγκλωβίστηκαν από τα μπαλκόνια με τη βοήθεια σχοινιών και πυροσβεστικών κλιμάκων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ ο αριθμός των τραυματιών δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί. Οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς οι πυροσβέστες ελέγχουν το κτίριο για τυχόν εγκλωβισμένους.

REUTERS/Yves Herman

Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα και πόρτες, εξαιτίας του πυκνού καπνού που κάλυψε την περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές και υγειονομικές δυνάμεις.

Ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπαρτ ντε Βέβερ, εξέφρασε τη θλίψη του για την τραγωδία, τονίζοντας ότι οι σκέψεις του βρίσκονται με τα θύματα, τις οικογένειές τους και όλους όσοι επλήγησαν από την πυρκαγιά.

Μαρτυρίες των ενοίκων της πολυκατοικίας

Η 80χρονη Ζακλίν Χέρεν, η οποία διαμένει στον πέμπτο όροφο, δήλωσε ότι αισθάνεται τυχερή που βγήκε ζωντανή από το κτίριο, καθώς όταν άνοιξε την πόρτα αντίκρισε καπνό και τις πρώτες φλόγες, καταφέρνοντας να απομακρυνθεί μαζί με τον σκύλο της.

Αντίστοιχα, ο Γκερτ Ντεβούλφ, κάτοικος του 10ου ορόφου, περιέγραψε ότι οι ένοικοι δεν μπόρεσαν να κατέβουν μόνοι τους, οχυρώθηκαν στο διαμέρισμά τους και περίμεναν στο μπαλκόνι μέχρι να τους απεγκλωβίσει η πυροσβεστική με κλιμακοφόρο όχημα.