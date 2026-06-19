Κόσμος Φωτιά Ιαπωνία Σχολεία Τόκιο

Φωτιά σε δημοτικό σχολείο στο Τόκιο: Παγιδευμένοι μαθητές - Δραματικές εικόνες διάσωσης

Τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, στο σχολείο βρίσκονταν τουλάχιστον 300 μαθητές.

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Πλατφόρμα Χ
Αγγελική Γιαννακού avatar
Αγγελική Γιαννακού

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Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε στο Τόκιο μετά από φωτιά σε δημοτικό σχολείο γεμάτο μαθητές. Σύμφωνα με το ιαπωνικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV, η φωτιά εκτιμάται ότι ξεκίνησε από την αίθουσα μουσικής που βρίσκεται στον 4ο όροφο του κτηρίου.

Στο σημείο αναπτύχθηκαν δεκάδες πυροσβεστικά οχήματα, ενώ οι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης ρίχτηκαν στη μάχη με τις φλόγες.

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι, 8 μαθητές και δυο εκπαιδευτικοί, αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού, ανέφεραν η ιαπωνική δημόσια τηλεόραση NHK και το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

Όπως μεταδόθηκε, τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, στο σχολείο βρίσκονταν τουλάχιστον 300 μαθητές και δεκάδες μέλη του προσωπικού.

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