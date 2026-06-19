Φωτιά σε δημοτικό σχολείο στο Τόκιο: Παγιδευμένοι μαθητές - Δραματικές εικόνες διάσωσης

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Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε στο Τόκιο μετά από φωτιά σε δημοτικό σχολείο γεμάτο μαθητές. Σύμφωνα με το ιαπωνικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV, η φωτιά εκτιμάται ότι ξεκίνησε από την αίθουσα μουσικής που βρίσκεται στον 4ο όροφο του κτηρίου.

Στο σημείο αναπτύχθηκαν δεκάδες πυροσβεστικά οχήματα, ενώ οι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης ρίχτηκαν στη μάχη με τις φλόγες.

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι, 8 μαθητές και δυο εκπαιδευτικοί, αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού, ανέφεραν η ιαπωνική δημόσια τηλεόραση NHK και το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

🔥 JUST IN : A major fire at Takinogawa Third Elementary School in Tokyo (this morning) has left 10 people injured, with students & staff evacuated from a 4th floor music room blaze



Over 50 fire engines responded to the incident to battle the smoke-filled scene.



🔸 Join us |… pic.twitter.com/qHTw30NTB8 — The Observer Lens (@TheObserverLens) June 19, 2026

Όπως μεταδόθηκε, τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, στο σχολείο βρίσκονταν τουλάχιστον 300 μαθητές και δεκάδες μέλη του προσωπικού.