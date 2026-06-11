Βρετανία: Καταστροφική φωτιά σε ζωολογικό κήπο - Σώθηκε μόνο μία μικρή χελώνα

Σοκ προκαλούν οι εικόνες από τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε ζωολογικό κήπο στη Βρετανία, αφήνοντας πίσω της δεκάδες νεκρά ζώα και εκτεταμένες ζημιές στις εγκαταστάσεις.

Η φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης 11 Ιουνίου 2026 στο κέντρο ψυχαγωγίας για παιδιά «The Jungle Box», το οποίο διαθέτει και μικρό ζωολογικό κήπο, στη βιομηχανική περιοχή Watermill του Buntingford, στο Hertfordshire.

Στο σημείο έσπευσαν δέκα πυροσβεστικά οχήματα, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες για αρκετή ώρα. Πυκνοί μαύροι καπνοί κάλυψαν την περιοχή, ενώ οι Αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Sun.

Το «The Jungle Box» είχε ανοίξει τις πύλες του τον Ιούνιο του 2025 και φιλοξενούσε, μεταξύ άλλων, μια γωνιά με κατοικίδια και εξωτικά ζώα.

THIS IS SO SAD....



All animals including meerkats and giant tortoises die in devastating fire at UK children's mini zoo



All the animals at The Jungle Box children's mini zoo on the Watermill Industrial Estate in Buntingford Hertfordshire perished in a blaze that broke out at… pic.twitter.com/65OZXGwPBQ — Grifty (@TheGriftReport) June 11, 2026

Στις εγκαταστάσεις ζούσαν σουρικάτες, κουκουβάγιες, ιγκουάνα, γιγάντιες χελώνες, καθώς και ένα φίδι μήκους πέντε μέτρων.

Παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών, κανένα από τα ζώα που βρίσκονταν στον χώρο κατά τη στιγμή της πυρκαγιάς δεν κατάφερε να σωθεί. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Hertfordshire επιβεβαίωσε ότι όλα τα ζώα έχασαν τη ζωή τους από τη φωτιά, όπως μεταδίδει η Mirror.

Μέσα στα αποκαΐδια εντοπίστηκε ζωντανό μόνο ένα μικρό χελωνάκι, το οποίο έφερε εγκαύματα αλλά κατάφερε να επιβιώσει από την καταστροφή.

Από την πυρκαγιά δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ανθρώπων, ενώ οι Αρχές διερευνούν τα αίτια που προκάλεσαν το καταστροφικό συμβάν.