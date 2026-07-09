Τα e-scooters NAVEE NT5 Max και XT5 Pro στην ελληνική αγορά

Η NAVEE επεκτείνει τη γκάμα ηλεκτρικών πατινιών (e-scooters) της στην ελληνική αγορά με δύο νέα μοντέλα, τα NAVEE NT5 Max και XT5 Pro. Τα νέα e-scooters απευθύνονται στους καθημερινούς χρήστες που επιζητούν ευέλικτη και οικονομική μετακίνηση, με μεγάλη αυτονομία και ισχύ για κάθε χρήση, χωρίς όμως να κάνουν παραχωρήσεις στην ασφάλεια, την ποιότητα και την αξιοπιστία.

NAVEE NT5 Max

Το NT5 Max δημιουργήθηκε για τους αναβάτες που θέλουν άνεση, αντοχή και μεγάλη αυτονομία από το ηλεκτρικό τους πατίνι! Κατασκευασμένο από χάλυβα QStE 420 που χρησιμοποιείται στην αυτοκινητοβιομηχανία, το NT5 Max μπορεί να υποστηρίξει φορτίο έως 150 Kg με άνεση, χάρη και στα ανθετικά, tubeless ελαστικά των 10,5”, με 80mm φάρδος. Οι μεγάλοι τροχοί σε συνδυασμό με τις διπλές αναρτήσεις εμπρός και πίσω, διαδρομής 40mm, καθιστούν το e-scooter εξαιρετικά άνετο στη χρήση, σε οποιεσδήποτε συνθήκες εδάφους!

Παράλληλα, τα δισκόφρενα των 140mm συνδυάζονται με e-brake και E-ABS για μέγιστη ασφάλεια και άμεσο φρενάρισμα σε κάθε οδόστρωμα. Το NT5 Max προσφέρει 1.600W ισχύος στον πίσω τροχό μέσω του προηγμένου ηλεκτροκινητήρα του και μπορεί να ανέβει σε ανηφόρες με κλίση έως και 28%, ενώ η μπαταρία του προσφέρει αυτονομία έως και 85 Km εντός πόλης! Παράλληλα, η οδήγηση γίνεται ασφαλέστερη χάρη στο σύστημα ελέγχου πρόσφυσης και την γεωμετρία NavXride που ενσωματώνει η NAVEE στα e-scooters της. Τέλος, το NT5 Max έχει connectivity με το smartphone σας μέσω του NAVEE app και σας προσφέρει πολλές δυνατότητες παραμετροποίησης και λειτουργίες όπως το Flylock για ξεκλείδωμα μέσω Bluetooth, ενώ παρέχει αναλυτική πληροφόρηση για τη λειτουργία και την κατάσταση του πατινιού, πλέον της ευκρινούς, έγχρωμης οθόνης LED των 5”.



NAVEE XT5 Pro

Το NAVEE XT5 Pro προστέθηκε στη γκάμα της εταιρείας και ήρθε για να καλύψει τους πιο απαιτητικούς αναβάτες που θέλουν μέγιστη ισχύ, αυτονομία και επιδόσεις! Μεγάλο του πλεονέκτημα είναι η υψηλή ισχύς των 2.200W στον πίσω τροχό, η οποία του δίνει τη δυνατότητα να ανέβει σε οποιαδήποτε κλίση, εντός και εκτός δρόμου, ενώ το κόκκινο κουμπί στο τιμόνι ενεργοποιεί τη λειτουργία “Boost” για ακαριαία επιτάχυνση, όταν το θελήσετε! Η ανάρτηση διπλού βραχίονα με ελατήριο είναι επίσης ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του καθώς προσφέρει μεγάλη διαδρομή 60mm και κάνει το scooter ικανό να κινηθεί και σε off-road καταστάσεις με άνεση, χάρη και στους τροχούς των 12” με τα ανθεκτικά, tubeless ελαστικά. Το σασί από ατσάλι έχει περάσει 300+ δοκιμασίες και 5000+ Km σκληρής χρήσης ώστε να εξασφαλίζεται η αντοχή του.



Αναβαθμισμένα είναι και τα φρένα του XT5 Pro με δίσκους των 130mm και Ε-ABS, ακινητοποιώντας το πατίνι μέσα σε μόλις 6 μέτρα, από τα 25 Km/h! Το ανθεκτικό πλαίσιο από ατσάλι αντέχει επίσης έως 150 Kg φορτίου, ενώ η στεγανότητα κατά IPX6 είναι δεδομένη, όπως και στο NT5 Max. Το XT5 Pro, όμως, ξεχωρίζει από απόσταση χάρη στον ambient φωτισμό στυλ Mecha, με το φωτιζόμενο λογότυπο της NAVEE να πλαισιώνει το εμπρός projector LED των 9W και το ισχυρό πίσω φως πορείας και πέδησης. Η αυτονομία αγγίζει τα 75 Km χάρη στη ενσωματωμένη μπαταρία 596,7Wh, ενώ υπάρχει δυνατότητα και Flash charging με ειδικό φορτιστή που πωλείται χωριστά, μέσα σε μόλις 1,5 ώρα. Ωστόσο, για τους ακόμα πιο απαιτητικούς, η δυνατότητα προσθήκης εξωτερικής μπαταρίες 458 Wh προσφέρει επιπλέον 50 Km αυτονομίας στο XT5 Pro!



Κοινά χαρακτηριστικά και εγγύηση καλής λειτουργίας

Τα νέα ηλεκτρικά πατίνια της NAVEE προσφέρουν πολλαπλά συστήματα πέδησης (δισκόφρενα, Ε- ABS), αλλά και αναγεννητική πέδηση (regenerative braking) επιπέδου αυτοκινητοβιομηχανίας, μέσω του κινητήριου τροχού τους. Έτσι, ανακτούν ενέργεια κατά την επιβράδυνση και επεκτείνουν την αυτονομία τους. Επιπλέον, είναι εξοπλισμένα με φλας (E-Mark certified) και ισχυρά LED φώτα εμπρός και πίσω που έχουν Auto mode για αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση. Χαρακτηριστικό τους οι μεγάλες έγχρωμες οθόνες και η δυνατότητα Apple Find My, ώστε να εντοπίζετε το σκούτερ σας εύκολα και γρήγορα σε περίπτωση απώλειας, μέσω της iOS συσκευής σας, ακόμα και όταν είναι εκτός σύνδεσης ή απενεργοποιημένο (σύντομα θα υποστηρίζεται και το Google Find My μέσω over-the-air update).



Οι μπαταρίες λιθίου προστατεύονται χάρη στο έξυπνο BMS (Batter Management System) που διαθέτουν, ενώ σε περίπτωση που μείνουν αποφορτισμένες για μεγάλο χρονικό διάστημα, τίθενται αυτόματα σε under-voltage sleep mode. Όλα τα e-scooters της NAVEE προσφέρουν συνδεσιμότητα με mobile app της εταιρείας ώστε να μπορείτε να ελέγξετε και να ρυθμίσετε το mode λειτουργίας του e-scooter, το επίπεδο ανάκτησης ενέργειας, τα φώτα του, αλλά και να το κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε με τη χρήση του κινητού σας ως digital key (Bluetooth). Τα e-scooters της NAVEE καλύπτονται από εγγύηση 2 ετών και 12 μηνών για την μπαταρία τους.