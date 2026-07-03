Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 25χρονος που παρασύρθηκε από αγροτικό ενώ έκανε τζόκινγκ

Θανατηφόρα παράσυρση σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 2/7 στην περιοχή Αφάντου στη Ρόδο, με θύμα έναν 25χρονο άνδρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του ενώ έκανε τζόκινγκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Δημοκρατικής, ο νεαρός είχε βγει για την καθημερινή του άσκηση όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, παρασύρθηκε από διερχόμενο αγροτικό όχημα.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο 25χρονος να τραυματιστεί θανάσιμα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομικές δυνάμεις, όμως οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Ρόδου έχουν αναλάβει την προανάκριση και εξετάζουν όλα τα δεδομένα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα και παρασύρθηκε ο 25χρονος από το αγροτικό όχημα.