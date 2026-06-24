Αναβλήθηκε η δίκη για την παράσυρση αστυνομικού στη Χαλκιδική - Ελεύθερος ο κατηγορούμενος

Επ' αόριστον αναβλήθηκε η δίκη των δύο κατηγορουμένων που παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης, μετά το τροχαίο δυστύχημα της Χαλκιδικής.

Ο θάνατος δυο ανθρώπων ήταν το αποτέλεσμα ενός καβγά που ξεκίνησε για ασήμαντη αφορμή, στο 41ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών-Σάρτης, τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Απριλίου 2025. Εκείνη την ημέρα ένας 33χρονος έχασε τη ζωή του, επί τόπου, και μια 46χρονη αστυνομικός τραυματίστηκε σοβαρά, εν ώρα υπηρεσίας, και εξέπνευσε ύστερα από νοσηλεία στο νοσοκομείο, εξαιτίας παράσυρσης από διερχόμενο ΙΧ φορτηγό.

Περίπου δύο μήνες αργότερα, στις 14 Ιουνίου, η αρχιφύλακας Μαρία Ζαφείρη, μητέρα τεσσάρων παιδιών, απεβίωσε στο «Ιπποκράτειο» νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Για σήμερα είχε προσδιοριστεί να διεξαχθεί η δίκη για την απόδοση ευθυνών σε αυτή την υπόθεση.

Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης κάθισαν ένας 27χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, όπως και για παράλειψη προσφοράς βοήθειας κι έναν 63χρονος που αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, κατά συρροή. Ο πρώτος ήταν προσωρινά κρατούμενος, εδώ και 14 μήνες αλλά με σημερινή απόφαση του ΜΟΔ αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Συγκεκριμένα του επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα κάθε μήνα, καταβολή χρηματικής εγγύησης 10.000 ευρώ και ηλεκτρονική επιτήρηση με βραχιολάκι. Προηγουμένως το δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης για να προσκομιστούν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναφορικά με τον θάνατο του 33χρονου και για άλλους δικονομικούς λόγους (ήταν γνωστή η σύνθεση του δικαστηρίου πριν τον προσδιορισμό της δικασίμου).

Το κατηγορητήριο

Όπως αναφέρεται στο παραπεμπτικό βούλευμα, την 4η Απριλίου 2025, ένας 33χρονος, μαζί με τρεις φίλους του, βρέθηκε σε κέντρο διασκέδασης στον Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής, όπου χτυπήθηκε ελαφρά στο κεφάλι, κατά τη διάρκεια επεισοδίου εντός του παραπάνω καταστήματος. Στη συνέχεια οι τέσσερις φίλοι μετέβησαν στο τοπικό Κέντρο Υγείας, προκειμένου ο τραυματίας να λάβει τις πρώτες βοήθειες επειδή είχε υποστεί θλαστικό τραύμα στον κρόταφο. Από τους γιατρούς κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου την οποία ο ίδιος αρνήθηκε και δήλωσε ότι θα μεταβεί εκεί μόνος του.

Οι παραπάνω επιβιβάστηκαν σε ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας ενός από αυτούς, και ξεκίνησαν για το νοσοκομείο. Κατά τη διαδρομή, στο 41ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών – Σάρτης, το όχημα ακινητοποιήθηκε στην άκρη του δρόμου, λόγω έλλειψης καυσίμου. Λίγο αργότερα, οι τέσσερις φίλοι κατάφεραν με σινιάλο να σταματήσουν διερχόμενο ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ο πρώτος κατηγορούμενος και επέβαινε ως συνοδηγός η σύντροφος του.

Κατόπιν συνεννόησης όλοι μαζί επιβιβάστηκαν στο δεύτερο όχημα, προκειμένου ο οδηγός να τους μεταφέρει στον Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Μετά την επιβίβαση ο 33χρονος ζήτησε τη μεταφορά τους στον Πολύγυρο προκειμένου να αναζητήσει ιατρική περίθαλψη για το τραύμα του αλλά ο (τότε) 26χρονος αρνήθηκε να ακολουθήσει τη συγκεκριμένη διαδρομή, ισχυριζόμενος ότι είχε συχνά τροχονομικούς ελέγχους και ο ίδιος δεν διέθετε άδεια ικανότητας οδήγησης.

Άμεσα, τότε, οι παραπάνω επιβαίνοντες εξήλθαν από το όχημα και ο 33χρονος απηύθυνε στον πρώτο κατηγορούμενο τη φράση «εντάξει αγάπη μου, όλα καλά, συνέχισε τη δουλίτσα σου» και έκλεισε την πόρτα του οχήματος. Αμέσως μετά, ο 26χρονος αποχώρησε και αφού κινήθηκε γύρω στα 30 μέτρα, αιφνιδίως έκανε επί τόπου αναστροφή και επέστρεψε στο σημείο, όπου στάθμευσε το όχημα του στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Βγήκε από το αυτοκίνητο και άμεσα επιτέθηκε εναντίον του 33χρονου και του επέφερε χτύπημα με γροθιά στο πρόσωπο, προκαλώντας την ακαριαία απότομη πτώση του τελευταίου στο έδαφος. Ο 26χρονος φορούσε στο χέρι του ευμέγεθες δαχτυλίδι χρυσό με μαύρη πέτρα.

«Έπεσε» εν ώρα καθήκοντος

Σύμφωνα με τη δικογραφία, αμέσως μετά την πτώση του 33χρονου στο έδαφος ξεκίνησε καβγάς ανάμεσα στους λοιπούς ενώ ταυτόχρονα κατέφθασε στο σημείο και ένα περιπολικό όχημα της ΕΛΑΣ, όπου επέβαιναν δύο αρχιφύλακες του ΑΤ Σιθωνίας, η 46χρονη Μαρία Ζαφείρη και ένας συνάδελφος της.

Οι αστυνομικοί αντιλαμβανόμενοι την κατάσταση, στάθμευσαν το περιπολικό πίσω από το όχημα του πρώτου κατηγορούμενου και εξήλθαν ενώ η 46χρονη προσέτρεξε προς παροχή βοήθειας στον 33χρονο ο οποίος βρισκόταν στο μέσο του οδοστρώματος, χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο συνάδελφός της στάθηκε ανάμεσα στους εμπλεκόμενους προκειμένου να διακόψει τον διαπληκτισμό και απομάκρυνε τον 26χρονο. Την ίδια ώρα, αντιλήφθηκε ότι επί της οδού κινείτο με αυξημένη ταχύτητα άλλο όχημα και, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο, με τη χρήση του φακού του έκανε σήματα να σταματήσει την πορεία του ενώ ταυτόχρονα οι προαναφερόμενοι φίλοι του 33χρονου έκαναν έντονες κινήσεις με τα χέρια τους.

Το ΙΧ φορτηγό οδηγούσε ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο οποίος δεν αντιλήφθηκε τα σήματα του αρχιφύλακα και τις χειρονομίες των υπολοίπων. Έτσι παρέσυρε τον 33χρονο που βρισκόταν στο οδόστρωμα χωρίς τις αισθήσεις του και την 46χρονη αρχιφύλακα η οποία ήταν σκυμμένη πάνω από τον πεσμένο άνθρωπο. Αμέσως μετά ο πρώτος κατηγορούμενος εισήλθε στο όχημα του και αποχώρησε από το σημείο, επιδεικνύοντας πλήρη αδιαφορία για όλα όσα είχαν συμβεί.

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ήταν ο ακαριαίος θάνατος του 33χρονου καθώς και ο βαρύτατος τραυματισμός της 46χρονης αρχιφύλακα η οποία απεβίωσε την 14η Ιουνίου 2025, νοσηλευόμενη στο «Ιπποκράτειο» νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.