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Θεσσαλονίκη: Εκσυγχρονίζεται το Θεαγένειο - Ρομποτικό σύστημα παρασκευής φαρμάκων

Το μηχάνημα εγκαταστάθηκε πριν από μία εβδομάδα στον 9ο όροφο του νοσοκομείου και ξεκίνησε σήμερα τη λειτουργία του.

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Ένα νέο υπερσύγχρονο ρομποτικό σύστημα παρασκευής κυτταροστατικών φαρμάκων, το οποίo μαζί με τη διαμόρφωση του χώρου κόστισε περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ, απέκτησε το Θεαγένειο. Το νέο ρομποτικό σύστημα παρασκευάζει κυτταροστατικά φάρμακα με υψηλή ακρίβεια, διασφαλίζοντας ότι κάθε ασθενής λαμβάνει την ακριβή δόση που απαιτείται, ενώ παράλληλα λειτουργεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με συνθήκες ελεγχόμενης υποπίεσης και πλήρους αποστείρωσης, περιορίζοντας τον κίνδυνο επιμόλυνσης.

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