Θεσσαλονίκη: Βραβεύτηκαν οι νικητές του διαγωνισμού «Πράσινο Μπαλκόνι»

Τους νικητές του διαγωνισμού «Πράσινο Μπαλκόνι» βράβευσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ανατολικό Πάρκο ΧΑΝΘ – Κήπος των Νούφαρων. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του δήμου, ο διαγωνισμός ανέδειξε τη συμμετοχή των πολιτών στην προσπάθεια για περισσότερο πράσινο στην πόλη, μέσα από τη φροντίδα μπαλκονιών, βεραντών και ταρατσών που μετατράπηκαν σε μικρές εστίες αστικού πρασίνου. Συμμετείχαν συνολικά 216 Θεσσαλονικείς, ενώ στην τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη των καλύτερων συμμετοχών έλαβαν μέρος 6.200 δημότες.

Διαβάστε περισσότερα για το διαγωνισμό «Πράσινο Μπαλκόνι» και τη βράβευση των νικητών.