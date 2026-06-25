Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που 26χρονος μπαίνει σε ασανσέρ και χτυπά ηλικιωμένη για να τη ληστέψει

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε σε βίντεο τη στιγμή που 26χρονος επιτίθεται σε μια ηλικιωμένη γυναίκα μέσα σε ασανσέρ πολυκατοικίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αρχικά φαίνεται να παραμονεύει στον πρώτο όροφο και μόλις αντιλήφθηκε ότι η γυναίκα μπήκε στο ασανσέρ κατέβηκε από τις σκάλες, άνοιξε την πόρτα και της επιτέθηκε για να τη ληστέψει.

Το περιστατικό έγινε στις 3 Ιουνίου, ενώ όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. ο άνδρας, από τις 10 Μαΐου, έκανε συνολικά τέσσερις ληστείες στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης, σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων γυναικών. Με τη χρήση σωματικής βίας απέσπασε τιμαλφή συνολικής εκτιμώμενης αξίας άνω των 7.000 ευρώ.



Την Τρίτη (23/6) εντοπίστηκε στην περιοχή των Συκεών και συνελήφθη. Μάλιστα, όταν τον βρήκαν οι αστυνομικοί, αρνήθηκε τον έλεγχο ασκώντας σωματική βία σε βάρος τους και αποπειράθηκε να τραπεί σε φυγή.



Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ληστεία κατά εξακολούθηση, βία κατά υπαλλήλων και απείθεια.