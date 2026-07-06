Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη η 54χρονη που παρέσυρε γάτα - «Προσπάθησα να την αποφύγω»

Ελεύθερη χωρίς την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκε, μετά την απολογία της ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, η 54χρονη οδηγός που κατηγορείται ότι παρέσυρε με το αυτοκίνητό της και τραυμάτισε θανάσιμα μία γάτα στην περιοχή του δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Σε βάρος της είχε ασκηθεί κακουργηματική δίωξη, βάσει της νομοθεσίας για την προστασία των ζώων συντροφιάς, καθώς υπήρξε καταγγελία ότι το περιστατικό σημειώθηκε εσκεμμένα το πρωί της περασμένης Πέμπτης (2/7).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η καταγγελία στις Αρχές βασίστηκε σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας παρακείμενου καταστήματος, το οποίο φέρεται να καταγράφει τη στιγμή του περιστατικού.

Η 54χρονη κλήθηκε να απολογηθεί για την κατηγορία που της αποδίδεται, δίνοντας τη δική της εκδοχή για όσα συνέβησαν.

«Επιχείρησα να αποφύγω τη γάτα»

Κατά την απολογία της, η κατηγορούμενη αρνήθηκε ότι παρέσυρε σκόπιμα το ζώο, υποστηρίζοντας πως προσπάθησε να το αποφύγει.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, επικαλέστηκε οπτικό υλικό από άλλο σημείο του δρόμου, το οποίο –όπως ισχυρίστηκε– καταγράφει την προσπάθειά της να αλλάξει πορεία προκειμένου να μην χτυπήσει τη γάτα.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, η 54χρονη αφέθηκε ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους, ενώ η κύρια ανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης αναμένονται και τα αποτελέσματα της νεκροψίας - νεκροτομής που διενεργείται στην Κτηνιατρική Κλινική του ΑΠΘ, όπου μεταφέρθηκε το άτυχο ζώο από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ