Θεσσαλονίκη: Ντου σε λαϊκές για παρεμπόριο – 3 συλλήψεις, πρόστιμα 225.000 ευρώ

Νέα σειρά από ελέγχους πραγματοποιήθηκε από την αστυνομία στο πλαίσιο της προσπάθειας για αντιμετώπιση του παρεμπορίου. Συνολικά ελέγχθηκαν 480 άτομα, εκ των οποίων τα τρία συνελήφθησαν, βεβαιώθηκαν 15 διοικητικά πρόστιμα ύψους 15.000 ευρώ συνολικά και κατασχέθηκαν 398 προϊόντα παρεμπορίου.

Διαβάστε περισσότερα για τους ελέγχους σε λαϊκές αγορές στη Θεσσαλονίκη