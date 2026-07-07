Ελλάδα Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ντου σε λαϊκές για παρεμπόριο – 3 συλλήψεις, πρόστιμα 225.000 ευρώ

Oι έλεγχοι σε λαϊκές αγορές στις περιοχές Τούμπας, Χαριλάου, Ξηροκρήνης και Βούλγαρη, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Παραλίας.

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Νέα σειρά από ελέγχους πραγματοποιήθηκε από την αστυνομία στο πλαίσιο της προσπάθειας για αντιμετώπιση του παρεμπορίου.  Συνολικά ελέγχθηκαν 480 άτομα, εκ των οποίων τα τρία συνελήφθησαν, βεβαιώθηκαν 15 διοικητικά πρόστιμα ύψους 15.000 ευρώ συνολικά και κατασχέθηκαν 398 προϊόντα παρεμπορίου.

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