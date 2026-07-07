Θεσσαλονίκη: 23χρονη βρέθηκε νεκρή σε διαμέρισμα στη Νεάπολη

Μια σοκαριστική τροπή πήρε η αναζήτηση μιας 23χρονης κοπέλας από τη Βουλγαρία, η οποία εντοπίστηκε νεκρή το μεσημέρι της Δευτέρας μέσα στο διαμέρισμά της, στην περιοχή της Νεάπολης στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς της νεαρής γυναίκας την αναζητούσαν επί ώρες στο τηλέφωνο χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Ανησυχώντας για την τύχη της, ζήτησαν από οικείο τους πρόσωπο να μεταβεί στο σπίτι της. Εκείνος μπήκε στο διαμέρισμα και βρήκε την 23χρονη χωρίς τις αισθήσεις της, σύμφωνα με το thestival.

Αποκλείεται η εγκληματική ενέργεια

Στο σημείο κλήθηκε αμέσως η Αστυνομία, καθώς και ιατροδικαστής. Από την εξέταση της σορού, αλλά και από την πρώτη έρευνα των Αρχών στον χώρο, δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας, γεγονός που στρέφει τις εκτιμήσεις προς τα παθολογικά αίτια.

Απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου της άτυχης κοπέλας αναμένεται να δώσει η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.