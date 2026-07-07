Τραγωδία στη Θεσπρωτία: 53χρονος βρέθηκε νεκρός σε ρεματιά
Η σορός του άτυχου 53χρονου, υπηκόου Αλβανίας, εντοπίστηκε από περιπατητές, οι οποίοι ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές.
Νεκρός εντοπίστηκε ένας 53χρονος σε ρεματιά, κοντά στο Γαρδίκι του Δήμου Σουλίου στη Θεσπρωτία.
Η σορός του άτυχου 53χρονου, υπηκόου Αλβανίας, εντοπίστηκε από περιπατητές, οι οποίοι ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές. Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί, ενώ πραγματοποιήθηκε αυτοψία από ιατροδικαστή.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Οι πρώτες εκτιμήσεις παραπέμπουν σε θανάσιμο τραυματισμό ύστερα από πτώση από ύψος, χωρίς να έχουν ακόμη διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.
Την προανάκριση διενεργεί η αρμόδια αστυνομική υπηρεσία, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης.