Ελλάδα Πάτρα Νοσοκομεία Local News

Πάτρα: Νεκρός 78χρονος στο προαύλιο του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας»

Ο ηλικιωμένος βρισκόταν στο νοσοκομείο ως συνοδός ασθενούς, ενώ οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για θάνατο από παθολογικά αίτια.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ/ Eurokinissi
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ/ Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (7/7) στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα, όπου ένας 78χρονος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο προαύλιο της νοσηλευτικής μονάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο ηλικιωμένος βρισκόταν στο νοσοκομείο ως συνοδός ασθενούς. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές.

Οι διασώστες που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν τον θάνατό του, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Πάτρα Νοσοκομεία Local News

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader