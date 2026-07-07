Πάτρα: Νεκρός 78χρονος στο προαύλιο του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας»

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (7/7) στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα, όπου ένας 78χρονος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο προαύλιο της νοσηλευτικής μονάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο ηλικιωμένος βρισκόταν στο νοσοκομείο ως συνοδός ασθενούς. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές.

Οι διασώστες που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν τον θάνατό του, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.