Πάτρα: Κρίσιμες ώρες για 52χρονη που έκανε απόπειρα αυτοκτονίας

Μια 52χρονη γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», έπειτα από πτώση από το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου, του διαμερίσματός της, στην Πάτρα, επιχειρώντας να βάλει τέλος στη ζωή της.



Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες που μεταδίδει η ιστοσελίδα tempo24, η γυναίκα φέρεται να βούτηξε στο κενό από το σπίτι της, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί δίνουν μάχη προκειμένου να την κρατήσουν στη ζωή.



Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνά η Αστυνομία.