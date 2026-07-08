Σοκ στην Πάτρα: 78χρονος βρέθηκε νεκρός στον προαύλιο χώρο νοσοκομείου

Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό που εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (7/7) στο Νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας, όπου ένας 78χρονος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στον προαύλιο χώρο της νοσηλευτικής μονάδας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του tempo24.news, ο ηλικιωμένος βρισκόταν στο νοσοκομείο ως συνοδός ασθενούς, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές, εντοπίστηκε πεσμένος στον εξωτερικό χώρο του ιδρύματος.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ ειδοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες ωστόσο παρά τις ενέργειες που ακολούθησαν, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Με βάση τις έως τώρα πληροφορίες, ο θάνατος του 78χρονου αποδίδεται σε παθολογικά αίτια, χωρίς να προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.