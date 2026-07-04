Τραγωδία στην Πρέβεζα: Νεκρός 81χρονος που έπεσε από ταράτσα πολυκατοικίας

Τραγωδία σημειώθηκε στην Πρέβεζα, όπου ένας 81χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του ύστερα από πτώση από την ταράτσα τετραώροφης πολυκατοικίας.



Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και κινητοποίησε άμεσα τις αρχές.



Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ιστοσελίδα epiruspost.gr, ο ηλικιωμένος έπεσε από μεγάλο ύψος κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.



Οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό του, καθώς τα τραύματα που υπέστη από την πτώση ήταν βαρύτατα.



Η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για αυτοχειρία ή για ατύχημα.