Κακοκαιρία σαρώνει την Δυτική Ελλάδα: Ανεμοστρόβιλοι, κλειστά σχολεία και σοβαρές ζημιές

Η κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, με έντονες βροχοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους και πλημμύρες. Στον Πύργο, ανεμοστρόβιλοι ξερίζωσαν δέντρα, στέγαστρα και έσπασαν τζαμαρίες σε επιχειρήσεις, ενώ κατολισθήσεις σημειώθηκαν σε Παλαιοκαστρίτσα και Πρέβεζα.

Στη Μούτελη και τη Σπιάντζα, οι έντονες βροχοπτώσεις και οι άνεμοι κατέστρεψαν ένα σπίτι, καθώς η θάλασσα διέβρωσε τη βάση του κτιρίου. Πολλές περιοχές της Ηλείας παραμένουν χωρίς ρεύμα και χωρίς δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, ενώ οδικοί άξονες έχουν κλείσει λόγω πτώσεων δέντρων και κατολισθήσεων. Στο Μεσολογγάκι και την Αλφειούσα σημειώθηκαν δεκάδες πτώσεις δέντρων και κατολισθήσεις, ενώ εκτεταμένες ζημιές καταγράφηκαν στον Κατάκολο και τα Φωναίτικα.

Στην Αμαλιάδα, κατολίσθηση στον περιφερειακό δρόμο Αμαλιάδας – Σιμόπουλου (Ε.Ο. 111) έκλεισε πλήρως το οδόστρωμα, με συνεργεία να εργάζονται για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Στην Παλαιοκαστρίτσα, ο δρόμος προς το τουριστικό θέρετρο παραμένει αποκλεισμένος λόγω μεγάλων βράχων και όγκων χώματος που παρασύρθηκαν από τις πλαγιές. Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Χρήστος Μιχαλάς τόνισε ότι οι κατολισθήσεις φέτος έχουν πρωτοφανή έκταση.

Στην Πρέβεζα, ο παραλιακός δρόμος προς το χωριό Μύτικα έχει κλείσει, καθώς το οδόστρωμα υπέστη σοβαρές ζημιές, ενώ οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για σπίτια κοντά στην παραλιακή ζώνη. Αντίστοιχα, στη Δίβρη Ηλείας, καθίζηση στο οδόστρωμα της εθνικής οδού Πατρών-Τριπόλεως έχει αποκλείσει το χωριό και δυσχεραίνει τον ανεφοδιασμό των κατοίκων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας εργάζονται πυρετωδώς για την απομάκρυνση φερτών υλικών και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, ενώ οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και να επιδεικνύουν προσοχή στις μετακινήσεις τους.