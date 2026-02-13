Στο «μάτι» της κακοκαιρίας Κρήτη και Χίος: Πλημμύρες και κατολισθήσεις - Γέφυρα κόπηκε στα δύο

Σαρωτικό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας το βράδυ της Πέμπτης (13/2) από τη Χίο και την Κρήτη, αφήνοντας πίσω της δεκάδες προβλήματα, πλημμυρισμένους δρόμους και σοβαρές ζημιές σε υποδομές.

Αντλήσεις υδάτων στη Χίο - Δρόμοι έγιναν ποτάμια

Στη Χίο, η Πυροσβεστική προχώρησε σε 28 αντλήσεις υδάτων από σπίτια, υπόγεια και αποθηκευτικούς χώρους, από το βράδυ της Πέμπτης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του politichios.gr, τα περισσότερα περιστατικά καταγράφηκαν στον Μέγα Λιμνιώνα, στα Θυμιανά και στην Αγία Ερμιόνη.

Ιδιαίτερα έντονα ήταν τα πλημμυρικά φαινόμενα στον Κάμπο και την Καρδαμάδα, όπου οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Προβλήματα σημειώθηκαν και στον οικισμό του Κάστρου της Χίου, ενώ μεγάλη ποσότητα νερού συγκεντρώθηκε και στη νότια πλευρά του νησιού. Ο ποταμός των Ολύμπων έφθασε κοντά στο όριο υπερχείλισης, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

politischios.gr

Κομμένη γέφυρα και κατολισθήσεις στην Κρήτη

Την ίδια ώρα, σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία και σε περιοχές της Κρήτης. Όπως μεταδίδει το patris.gr, στον Δήμο Φαιστού δρόμοι πλημμύρισαν, γεμίζοντας λάσπες και φερτά υλικά, δυσκολεύοντας την κυκλοφορία.

Σύμφωνα με το e-mesara.gr, στον δρόμο προς τον αναδασμό Τυμπακίου η γέφυρα «κόπηκε» στα δύο, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να σπεύδουν στο σημείο και να κλείνουν προληπτικά τον δρόμο για την αποφυγή ατυχημάτων.

e-mesara.gr

Παράλληλα, η καταιγίδα και οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν κατολισθήσεις. Στον δρόμο από τις Καμάρες προς τα Βορίζια, βράχος κατέληξε στο οδόστρωμα, διακόπτοντας την κυκλοφορία, ενώ σε αρκετά σημεία του νησιού σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων, με την Πυροσβεστική να παρεμβαίνει όπου χρειάστηκε.

Οι τοπικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η κακοκαιρία άφησε πίσω της εκτεταμένες ζημιές και οι έλεγχοι στις πληγείσες περιοχές συνεχίζονται.