Ηράκλειο: Προφυλακισμένος για δολοφονία φέρεται να εμπλέκεται και στην επίθεση σε επιχειρηματία

Ένας 29χρονος, ο οποίος είναι προφυλακισμένος ως υπόδικος για την μαφιόζικη εκτέλεση προσώπου που έχει απασχολήσει την επικαιρότητα, φέρεται να εμπλέκεται και στην επίθεση με βαριοπούλα κατά Κρητικού επιχειρηματία αλλά και του γιου του, τον Σεπτέμβριο του 2024, στο Ηράκλειο. Το περιστατικό είχε δει τότε το φως της δημοσιότητας, χωρίς ωστόσο να γίνουν γνωστές οι ενέργειες που ακολούθησαν στο πλαίσιο της προανάκριση από το Α’ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου αλλά και οι εξελίξεις που σημειώθηκαν σε δύο διαφορετικές χρονικές φάσεις.

