Στο έλεος της κακοκαιρίας η Κρήτη: Κατέρρευσε γέφυρα στη Μεσαρά - Ανεμοστρόβιλος στην Ιεράπετρα

Σοβαρές καταστροφές έχει προκαλέσει η νέα κακοκαιρία που σάρωσε διάφορες περιοχές της Κρήτης το βράδυ της Τσικνοπέμπτης 12 Φεβρουαρίου.

Οι θυελλώδεις άνεμοι και οι σφοδρές καταιγίδες προκάλεσαν ζημιές σε δρόμους, θερμοκήπια αλλά και σπίτια με τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι.

Όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο e-mesara.gr, αποκαλυπτική είναι η φωτογραφία από τη γέφυρα που κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή του αναδασμού Τυμπακίου, στη Μεσαρά. Το πέρασμα υπέστη σοβαρές ζημιές, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία και να καθίσταται αδύνατη η διέλευση οχημάτων από το συγκεκριμένο σημείο. Οι εικόνες αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, που αποδίδεται στις έντονες καιρικές συνθήκες και τον μεγάλο όγκο νερού που δέχθηκε η περιοχή.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ενημερωθεί, ενώ οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν το σημείο και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές, μέχρι να αποκατασταθεί η ζημιά και να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση.

Ανεμοστρόβιλος στην Ιεράπετρα

Σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν όμως και στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας, με τα φαινόμενα να είναι ιδιαίτερα έντονα στη περιοχή Λιβάδια στα ανατολικά της πόλης.

Σύμφωνα με το radiolasithi.gr, αργά τη νύχτα, ανεμοστρόβιλος που σχηματίστηκε στην περιοχή σάρωσε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις, ισοπεδώνοντας σχεδόν ολοκληρωτικά τουλάχιστον δύο θερμοκήπια και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε αρκετά ακόμη. Οι ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν νάιλον και μεταλλικές κατασκευές, αφήνοντας πίσω εικόνες καταστροφής.

Πηγή: radiolasithi.gr

Την ίδια ώρα, οι θυελλώδεις ριπές προκάλεσαν την πτώση πέργκολας σε αυλή κατοικίας. Από τη δύναμη του ανέμου καλώδια ηλεκτροδότησης έπεσαν πάνω σε θερμοκήπιο, με αποτέλεσμα να σημειωθεί διακοπή ρεύματος στην περιοχή για αρκετή ώρα. Την ένταση των φαινομένων δείχνει και η πτώση ενός ανεμόμυλου ο οποίος κατέρρευσε από τη βάση του.