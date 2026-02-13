Καιρός: Διήμερη «ανάσα» και νέο κύμα κακοκαιρίας από Κυριακή - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Μετά την ιδιαίτερα βροχερή Τσικνοπέμπτη, ο καιρός παρουσιάζει πρόσκαιρη βελτίωση, ωστόσο η «ανάπαυλα» θα διαρκέσει μόλις δύο ημέρες. Από την Κυριακή (15/02/2026) αναμένεται νέος γύρος βροχών και καταιγίδων.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, σήμερα Παρασκευή (13/02/2026) και αύριο ο καιρός θα κινηθεί σε πιο ήπιους ρυθμούς, με την αστάθεια να περιορίζεται στα ανατολικά από το απόγευμα. Ωστόσο, την Κυριακή και εκ νέου την Τρίτη, δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας θα επηρεάσουν τη χώρα.

Οι βροχές της Κυριακής θα πλήξουν κυρίως τα δυτικά και τα βόρεια τμήματα, ενώ το σύστημα της Τρίτης εμφανίζεται πιο οργανωμένο και αναμένεται να επεκταθεί στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας, πριν τα φαινόμενα εξασθενήσουν σταδιακά.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στους ενισχυμένους νοτιάδες της Κυριακής, οι οποίοι στο Αιγαίο ενδέχεται τοπικά να φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ. Την Τρίτη, οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς - βορειοδυτικούς, παραμένοντας κατά τόπους ισχυροί.

Η θερμοκρασία την Κυριακή θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, αγγίζοντας ακόμη και τους 20°C. Από την Τρίτη θα σημειώσει πτώση, ωστόσο θα παραμείνει στους 16 με 17°C, τιμές πάνω από τα κανονικά για την περίοδο επίπεδα.